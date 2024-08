Legende: Hat einen Tennis-Marathon hinter sich Daniel Evans. IMAGO/ZUMA Press Wire

Im längsten Match der US-Open-Geschichte setzt sich der Brite Daniel Evans (ATP 184) gegen Karen Chatschanow (ATP 22) durch.

Mit Stefanos Tsitsipas (ATP 11) und Félix Auger-Aliassime (ATP 19) verlieren am 2. Tag der US Open 2 Gesetzte im Männer-Tableau in der 1. Runde.

Völlig ausgepumpt riss Daniel Evans die Arme in die Luft und liess sich vom frenetischen New Yorker Publikum feiern: Im längsten Match der US-Open-Geschichte hat der 34-jährige Brite für eine dicke Überraschung gesorgt. In unglaublichen 5:35 Stunden rang der 184. der Weltrangliste den an Position 22 gesetzten Russen Karen Chatschanow nieder und zog in die 2. Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres ein.

6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 hiess das Ergebnis aus Sicht von Evans, der in New York zum 6. Mal in Folge die Startrunde überstand. Um 13:05 Uhr Ortszeit hatte die Partie auf Court 6 begonnen, am Spielfeldrand war gegen Ende der Begegnung kein Platz mehr frei. Die Zuschauer pushten Evans unaufhörlich nach vorne. Als eine letzte Vorhand von Chatschanow um 18:40 Uhr im Netz landete, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

Den bisherigen Rekord für das längste Match in Flushing Meadows hatten Stefan Edberg (SWE) und Michael Chang (USA) gehalten, die sich im Halbfinal 1992 über 5:26 Stunden duelliert hatten.

Tsitsipas und Auger-Aliassime out

Stefanos Tsitsipas unterlag dem Australier Thanasi Kokkinakis (ATP 86) in vier Sätzen 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7. Der Grieche produzierte in 3:55 Stunden Spielzeit satte 51 unerzwungene Fehler. Für Tsitispas bleibt der «Big Apple» eine grosse Enttäuschung. In New York hat der zweifache Grand-Slam-Finalist noch nie die 3. Runde überstanden. Für Kokkinakis wiederum war es der erste Sieg an den US Open seit 2019.

Video Kokkinakis bejubelt Sieg über Tsitsipas

Félix Auger-Aliassime war gegen den Tschechen Jakub Mensik (ATP 65) beim 2:6, 4:6, 2:6 chancenlos. Der Kanadier hat seit seinem Halbfinaleinzug 2021 in New York nur noch einen Match gewonnen. Für den 18-jährigen Mensik ist es erst die zweite Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier nach den Australian Open Anfang Jahr.