Legende: Hatte gegen Marterer zeitweise Mühe Alexander Zverev. imago images/Hasenkopf

Alexander Zverev ist in New York noch nicht in Titelform, übersteht aber die 1. Runde gegen Landsmann Maximilian Marterer.

Dominic Thiem muss sich bei seiner Grand-Slam-Dernière Ben Shelton in drei Sätzen beugen.

An den Olympischen Spielen in Paris waren sie WG-Partner, in New York trafen Alexander Zverev und Maximilian Marterer in der 1. Runde aufeinander. Der Favorit setzte sich im Duell der beiden Deutschen erwartungsgemäss durch, brauchte für den 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2-Erfolg aber fast drei Stunden. Die Nummer 4 der Welt verwertete schliesslich ihren ersten Matchball.

Vor allem im zweiten Durchgang leistete sich Zverev mehrere Schwächephasen und war noch weit von seiner Topform für den angestrebten ersten Grand-Slam-Titel entfernt. Marterer (ATP 100) war nur durch die Absage des Finnen Emil Ruusuvuori ins Hauptfeld gerutscht.

Thiem bei Dernière geschlagen

Dominic Thiem (ATP 210), der Zverev 2020 im Final besiegt hatte, war an seinem letzten Turnier auf Grand-Slam-Stufe gegen Ben Shelton (ATP 13) auf verlorenem Posten. Der Österreicher musste sich dem aufschlagstarken US-Amerikaner 4:6, 2:6, 2:6 geschlagen geben. Dem 30-jährigen Thiem, der seine Karriere Ende Saison beendet, war nur ein 110-minütiger Auftritt im Arthur Ashe Stadium vergönnt. Das Punkteverhältnis von 95:59 sprach eine deutliche Sprache zugunsten Sheltons, der nur eine einzige Breakchance zuliess (und abwehrte).