Alexander Zverev (ATP 4) muss an den US Open in New York gegen den Franzosen Alexandre Müller (ATP 77) vor allem in den ersten beiden Durchgängen hart kämpfen.

Der Gegner von Frances Tiafoe gibt zu Beginn des 3. Satzes auf.

Andrej Rublew und Jiri Lehecka gelingt eine wundersame Auferstehung.

Alexander Zverev hat an den US Open in New York den Einzug in die 3. Runde geschafft. Der Deutsche blieb zwar im Vergleich zum Auftaktspiel ohne Satzverlust, musste gegen Alexandre Müller aber vor allem in den ersten beiden Durchgängen hartes Brot essen. Nach fast 2 Stunden führte der 27-Jährige 6:4, 7:6 (7:5), nachdem er im Tiebreak des 2. Satzes ein Minibreak wettgemacht hatte. Der 3. Umgang war dann eine klare Angelegenheit zugunsten des Hamburgers (6:1). In der nächsten Runde trifft Zverev auf den Argentinier Tomas Martin Etcheverry.

In der 3. Runde steht auch Frances Tiafoe (ATP 20). Der US-Amerikaner profitierte beim Stand von 6:4, 6:1, 1:0 von der Aufgabe seines Gegners Alexander Schewtschenko (ATP 61). Der Kasache hatte schon im 1. Satz mit Knieproblemen zu kämpfen. Im 2. Umgang liess er sich zunächst noch behandeln, doch nach nur einem Game im 3. Durchgang musste er die Segel streichen.

Rublew und Lehecka mit grossem Comeback

Andrej Rublew hat gegen Arthur Rinderknech (ATP 56) aus Frankreich ein frühes Out gerade noch abwenden können. Der Russe (ATP 6) kämpfte sich eindrücklich von einem 0:2-Satzrückstand zurück. Die ersten beiden Umgänge konnte Rinderknech mit 6:4 und 7:5 für sich entscheiden. Danach drehte Rublew aber mächtig auf und überliess seinem Gegner nur noch 5 Games. Nach 4:06 Stunden war der 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2-Sieg des Russen perfekt.

Jiri Lehecka (ATP 38) war in seiner 2. Runde gegen Lokalmatador Mitchell Krueger (ATP 179) schon mit einem Bein ausgeschieden: Der Tscheche lag nach 9 verlorenen Games in Folge mit 6:7 (5:7), 0:6, 0:3 zurück. Er fand jedoch einen Weg zurück in die Partie. Die Sätze 3, 4 und 5 sicherte er sich mit 6:4, 6:4, 7:5 und durfte nach knapp 4 Stunden Spielzeit doch noch jubeln. Lehecka hatte in New York vor der Ausgabe 2024 noch nie die Startrunde überstanden.