Legende: Tat sich zu Beginn schwer Novak Djokovic. Keystone/AP/Kirsty Wigglesworth

Novak Djokovic (ATP 7) setzt sich in der 2. Runde der US Open gegen Zachary Svajda (ATP 145) in vier Sätzen durch.

Nach dem verlorenen Startsatz dreht der Serbe auf und gewinnt gegen den US-Amerikaner 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1.

Novak Djokovic hat auch bei seinem zweiten Auftritt in Flushing Meadows einen zwiespältigen Eindruck hinterlassen. Der Grand-Slam-Rekordchampion, der seit seiner Niederlage im Wimbledon-Halbfinal gegen Jannik Sinner kein Turnier mehr bestritten hatte, verlor gegen den amerikanischen Qualifikanten Zachary Svajda sogar den ersten Satz im Tiebreak. Der US-Amerikaner ist nur die Nummer 145 der Welt.

Danach setzte sich der Serbe zwar in vier Sätzen durch, profitierte aber auch davon, dass sich sein Gegner mit körperlichen Problemen herumplagte. Djokovic wird sich gewaltig steigern müssen, wenn er seine Hoffnungen auf einen 25. Grand-Slam-Titel aufrechterhalten will. «Die Hoffnung ist, dass ich meinen Rhythmus besser finde, je länger das Turnier dauert», sagte der 38-Jährige.

Draper kann nicht antreten

Bereits zu Ende ist das Turnier für den letztjährigen Halbfinalisten Jack Draper. Der Engländer musste vor seiner Zweitrundenpartie gegen den Belgier Zizou Bergs wegen einer Armverletzung Forfait erklären. Der Weltnummer 5 droht nun der Fall aus den Top Ten.

