Legende: Musste sich nur selten strecken Carlos Alcaraz. Reuters/Robert Deutsch

Carlos Alcaraz (ATP 2) nimmt in Runde 3 der US Open ein Medical Timeout – und überlässt dem Gegner im Anschluss kein Game mehr.

Alcaraz' Mixed-Doppel-Partnerin Emma Raducanu (WTA 36) geht gegen Jelena Rybakina (WTA 10) unter.

Nach Reilly Opelka (ATP 67) und Mattia Bellucci (ATP 65) bekundete Carlos Alcaraz auch in der 3. Runde gegen Luciano Darderi (ATP 34) keine Mühe – zumindest nicht mit dem Gegner. Mitte des 2. Satzes klagte der Spanier plötzlich über physische Probleme.

Tatsächlich nahm Alcaraz beim Stand von 6:2, 5:4 beim Seitenwechsel ein Medical Timeout in Anspruch. Nach einer Massage am rechten Oberschenkel ging es weiter – und wie: Die Weltnummer 2 überliess Darderi in der Folge kein einziges Game mehr und gewann nach 1:44 Stunden diskussionslos mit 6:2, 6:4, 6:0. Im Achtelfinal duelliert sich Alcaraz mit dem Franzosen Arthur Rinderknech (ATP 82).

Rybakina fegt Raducanu vom Platz

Schneller als von vielen erwartet war die erste Partie des Tages auf Louis Armstrong, dem zweitgrössten Platz, vorbei. Jelena Rybakina machte mit Emma Raducanu, immerhin US-Open-Siegerin von 2021, kurzen Prozess und benötigte für den 6:1, 6:2-Erfolg gerade einmal 62 Minuten.

Damit bewies Rybakina eindrücklich, dass in der zweiten Turnierwoche in New York mit ihr zu rechnen ist. In der Runde der letzten 16 misst sich die Kasachin entweder mit Jasmine Paolini (ITA/WTA 8) oder Marketa Vondrousova (CZE/WTA 60).

US Open