Legende: In der 3. Runde gnadenlos Jelena Rybakina. imago images/ZUMA Press Wire

Emma Raducanu (WTA 36) geht in der 3. Runde der US Open gegen Jelena Rybakina (WTA 10) unter.

Rybakina bekommt es in den Achtelfinals mit Marketa Vondrousova (CZE/WTA 60) zu tun, die Jasmine Paolini (ITA/WTA 8) eliminiert.

Schneller als von vielen erwartet war die erste Partie des Tages auf Louis Armstrong, dem zweitgrössten Platz, vorbei. Jelena Rybakina machte mit Emma Raducanu, immerhin US-Open-Siegerin von 2021, kurzen Prozess und benötigte für den 6:1, 6:2-Erfolg gerade einmal 62 Minuten.

Im Achtelfinal wartet Vondrousova

Damit bewies Rybakina eindrücklich, dass in der zweiten Turnierwoche in New York mit ihr zu rechnen ist. In der Runde der letzten 16 misst sich die Kasachin mit Marketa Vondrousova (WTA 60). Die tschechische Wimbledon-Siegerin von 2023 schaltete mit Jasmine Paolini (ITA) etwas überraschend die Weltnummer 8 aus.

Der erste Satz war noch ins Tiebreak gegangen, das die Tschechin mit 7:4 für sich entschieden hatte. Im zweiten Durchgang hatte Paolini keinen Stich mehr und ging mit 1:6 unter.

US Open