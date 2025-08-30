Legende: Schlug Ball und Gegner Félix Auger-Aliassime in der 3. Runde der US Open. Keystone/AP/Pamela Smith

Félix Auger-Aliassime (ATP 27) schickt die Weltnummer 3, Alexander Zverev, mit 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4 nach Hause.

Jannik Sinner (ATP 1) gibt in der 3. Runde der US Open gegen Denis Shapovalov (ATP 29) erstmals einen Satz ab, reagiert darauf aber souverän.

Leandro Riedi steht nach der verletzungsbedingten Aufgabe von Kamil Majchrzak im Achtelfinal.

Coco Gauff (WTA 3) gibt gegen Magdalena Frech (WTA 33) nur 4 Games ab.

Die Weltnummer 2 Iga Swiatek steht nach einem Zweisatzsieg über Anna Kalinskaja (RUS/WTA 29) im Achtelfinal.

2021 stand Félix Auger-Aliassime in New York zum bisher einzigen Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Halbfinal. Mit dem überzeugenden Sieg über Alexander Zverev meldete der Kanadier berechtigte Ansprüche auf eine Rückkehr dorthin an. 3:48 Stunden waren gespielt, als der zweifache Swiss-Indoors-Sieger aus Montréal gegen die Weltnummer 3 seinen zweiten Matchball verwertete.

Spielentscheidend war das Tiebreak im zweiten Satz gewesen, in dem Auger-Aliassime erst einen Satzball des Deutschen abwehrte und später den Umgang gewann. Der Satzausgleich beflügelte den 25-jährigen Kanadier. Gleich im ersten Game des 3. Durchgangs breakte er Zverev und gab diesen Vorteil nicht mehr her. Auch im 4. Satz reichte ihm ein Break, weil er einerseits stark servierte und andererseits Winner nach Belieben schlug, im gesamten Match deren 50.

Sinner kriegt die Kurve

In den ersten beiden Runden wurde Jannik Sinner kaum gefordert. Das änderte sich beim 3. Auftritt der Weltnummer 1. Denis Shapovalov bot dem Italiener während 2 Stunden Paroli und lieferte so gewissermassen den Beweis, dass Sinner sehr wohl verwundbar, ein Mensch und eben keine Maschine ist.

Shapovalov sicherte sich den 1. Satz mit 7:5 und hielt auch in der Folge gut mit dem Favoriten mit. Nachdem Sinner der Satzausgleich gelungen war, zog Shapovalov mit 3. Umgang auf 3:0 davon. Diesen Vorsprung konnte der Kanadier jedoch nicht konservieren. Im Gegenteil: Sinner sicherte sich 9 Games de suite und bog endgültig auf die Siegerstrasse ein. Nach 3:12 Stunden war der 5:7, 6:4, 6:3, 6:3-Erfolg des Titelverteidigers Tatsache. Im Achtelfinal bekommt es Sinner mit Alexander Bublik (ATP 24) oder Tommy Paul (ATP 14) zu tun.

Gauff braucht nur 73 Minuten

Bei den Frauen erlebte Mitfavoritin Coco Gauff einen kurzen Arbeitstag. Die US-Amerikanerin, die 2023 in New York triumphieren konnte, liess der Polin Magdalena Frech keine Chance und siegte in nur 1:13 Stunden mit 6:3, 6:1.

Im Achtelfinal dürfte Gauff mehr zu kämpfen haben. Mit Naomi Osaka (WTA 24) trifft sie auf eine 4-fache Grand-Slam-Siegerin, die ihrerseits schon zweimal (2018, 2020) die US Open gewinnen konnte. Die Japanerin behielt in ihrem Drittrunden-Spiel gegen Daria Kasatkina (AUS/WTA 18) mit 6:0, 4:6, 6:3 die Oberhand.

Kalinskaja fordert Swiatek

Mehr Mühe mit ihrer Aufgabe in der 3. Runde bekundete die Polin Iga Swiatek. Die Weltnummer 2 setzt sich aber in 2 Sätzen gegen die Russin Anna Kalinskaja durch. Im 1. Satz war Swiatek zwischenzeitlich mit Doppelbreak zurückgelegen, kämpfte sich aber wieder zurück. Bei 5:5 liess sie ihren Service nochmals durchbrechen, um gleich mit einem Rebreak zu antworten. In der Kurzentscheidung gab sie sich keine Blösse (7:2).

Der zweite Satz begann mit zwei Breaks. Danach gab es nur noch eines, von Swiatek zum 5:4. Bei eigenem Aufschlag liess sie sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und verwertete den ersten Matchball zum 7:6 (7:2), 6:4. Damit steht die US-Open-Siegerin zum 5. Mal in Folge im Achtelfinal im «Big Apple».

US Open