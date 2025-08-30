 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

US Open: Tag 7 Sinner kriegt gegen Shapovalov die Kurve – Gauff ohne Probleme

30.08.2025, 23:17

Teilen

In den ersten beiden Runden wurde Jannik Sinner kaum gefordert. Das änderte sich beim 3. Auftritt der Weltnummer 1. Denis Shapovalov bot dem Italiener während 2 Stunden Paroli und lieferte so gewissermassen den Beweis, dass Sinner sehr wohl verwundbar, ein Mensch und eben keine Maschine ist.

Shapovalov sicherte sich den 1. Satz mit 7:5 und hielt auch in der Folge gut mit dem Favoriten mit. Nachdem Sinner der Satzausgleich gelungen war, zog Shapovalov mit 3. Umgang auf 3:0 davon. Diesen Vorsprung konnte der Kanadier jedoch nicht konservieren. Im Gegenteil: Sinner sicherte sich 9 Games de suite und bog endgültig auf die Siegerstrasse ein. Nach 3:12 Stunden war der 5:7, 6:4, 6:3, 6:3-Erfolg des Titelverteidigers Tatsache. Im Achtelfinal bekommt es Sinner mit Alexander Bublik (ATP 24) oder Tommy Paul (ATP 14) zu tun.

Jannik Sinner.
Legende: Wurde erstmals ins Schwitzen gebracht Jannik Sinner. Reuters/Kevin Lamarque

Gauff braucht nur 73 Minuten

Bei den Frauen erlebte Mitfavoritin Coco Gauff einen kurzen Arbeitstag. Die US-Amerikanerin, die 2023 in New York triumphieren konnte, liess der Polin Magdalena Frech keine Chance und siegte in nur 1:13 Stunden mit 6:3, 6:1.

Im Achtelfinal dürfte Gauff mehr zu kämpfen haben. Mit Naomi Osaka (WTA 24) trifft sie auf eine 4-fache Grand-Slam-Siegerin, die ihrerseits schon zweimal (2018, 2020) die US Open gewinnen konnte. Die Japanerin behielt in ihrem Drittrunden-Spiel gegen Daria Kasatkina (AUS/WTA 18) mit 6:0, 4:6, 6:3 die Oberhand.

US Open

SRF info, Sportlive, 30.08.2025, 19:00 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)