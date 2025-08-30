Jannik Sinner (ATP 1) gibt in der 3. Runde der US Open gegen Denis Shapovalov (ATP 29) erstmals einen Satz ab, reagiert darauf aber souverän.

Leandro Riedi steht nach der verletzungsbedingten Aufgabe von Kamil Majchrzak im Achtelfinal.

Coco Gauff (WTA 3) gibt gegen Magdalena Frech (WTA 33) nur 4 Games ab.

In den ersten beiden Runden wurde Jannik Sinner kaum gefordert. Das änderte sich beim 3. Auftritt der Weltnummer 1. Denis Shapovalov bot dem Italiener während 2 Stunden Paroli und lieferte so gewissermassen den Beweis, dass Sinner sehr wohl verwundbar, ein Mensch und eben keine Maschine ist.

Shapovalov sicherte sich den 1. Satz mit 7:5 und hielt auch in der Folge gut mit dem Favoriten mit. Nachdem Sinner der Satzausgleich gelungen war, zog Shapovalov mit 3. Umgang auf 3:0 davon. Diesen Vorsprung konnte der Kanadier jedoch nicht konservieren. Im Gegenteil: Sinner sicherte sich 9 Games de suite und bog endgültig auf die Siegerstrasse ein. Nach 3:12 Stunden war der 5:7, 6:4, 6:3, 6:3-Erfolg des Titelverteidigers Tatsache. Im Achtelfinal bekommt es Sinner mit Alexander Bublik (ATP 24) oder Tommy Paul (ATP 14) zu tun.

Legende: Wurde erstmals ins Schwitzen gebracht Jannik Sinner. Reuters/Kevin Lamarque

Gauff braucht nur 73 Minuten

Bei den Frauen erlebte Mitfavoritin Coco Gauff einen kurzen Arbeitstag. Die US-Amerikanerin, die 2023 in New York triumphieren konnte, liess der Polin Magdalena Frech keine Chance und siegte in nur 1:13 Stunden mit 6:3, 6:1.

Im Achtelfinal dürfte Gauff mehr zu kämpfen haben. Mit Naomi Osaka (WTA 24) trifft sie auf eine 4-fache Grand-Slam-Siegerin, die ihrerseits schon zweimal (2018, 2020) die US Open gewinnen konnte. Die Japanerin behielt in ihrem Drittrunden-Spiel gegen Daria Kasatkina (AUS/WTA 18) mit 6:0, 4:6, 6:3 die Oberhand.

