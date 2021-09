US Open, Viertelfinal Frauen

Leylah Fernandez erobert die US Open weiter im Sturm und steht als Halbfinalistin fest.

Die 19-jährige Kanadierin (WTA 73) besiegt im Viertelfinal Elina Switolina, die Nummer 5 der Welt, mit 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Im Halbfinal wartet die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka (BLR), die mit French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova kurzen Prozess machte.

Der Sensationslauf findet seine Fortsetzung: Dank viel Power und Präzision schaltete Leylah Fernandez nach Titelverteidigerin Naomi Osaka und der Deutschen Angelique Kerber mit der Weltnummer 5 Elina Switolina die nächste Topspielerin in New York aus. Damit qualifizierte sie sich einen Tag nach ihrem 19. Geburtstag für die Halbfinals. Zuvor war sie an einem Grand-Slam-Turnier nie über die 3. Runde hinausgekommen.

«Ich weiss gerade überhaupt nicht, was ich fühle», sagte Fernandez direkt nach dem Coup gegen Switolina: «Ich war den ganzen Match über so nervös.» In den kritischen Phasen gegen die sich immer mehr steigernde Weltnummer 5 blieb die Linkshänderin cool und liess sich vom Publikum für ihre spektakulären Winner feiern.

00:53 Video Fernandez flink unterwegs – Switolina ratlos Aus Sport-Clip vom 08.09.2021. abspielen

Umweg im Entscheidungssatz

Knapp zweieinhalb Stunden benötigte die in Montreal aufgewachsene und nun in Florida lebende Kanadierin für den Triumph auf der grossen Bühne des Arthur Ashe Stadions. Bereits beim Stand von 5:3 im Entscheidungssatz hatte Fernandez zum Matchgewinn aufgeschlagen, musste aber dann doch noch den Umweg über das alles entscheidende Tiebreak nehmen.

Nun wartet die Weltnummer 2

Im Halbfinal trifft die Tochter eines Ecuadorianers und einer Filipino-Kanadierin auf die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka. Die Belarussin liess French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien keine Chance und siegte mit 6:1 und 6:4.

00:27 Video Der Matchball im Spiel zwischen Krejcikova und Sabalenka Aus Sport-Clip vom 08.09.2021. abspielen

Mit Krejcikova ist auch die letzte verbliebene Besitzerin einer Grand-Slam-Trophäe ausgeschieden. Es wird also eine Premieren-Championne in Flushing Meadows gekürt werden.