Legende: «Zu Hause» wie im Vorjahr im Halbfinal Jessica Pegula. Keystone/Kirsty Wigglesworth

Die Einheimische Jessica Pegula ist an den US Open zügig in den Halbfinal gerauscht.

Im Duell der beiden ältesten noch verbliebenen Spielerinnen behielt Jessica Pegula (WTA 4) am Ende souverän die Oberhand. Die Einheimische setzte sich in New York gegen Barbora Krejcikova (WTA 62) nach 1:26 Stunden mit 6:3, 6:3 durch. Die Tschechin konnte zwar in beiden Sätzen ein Break realisieren, gab ihren Aufschlag aber selber insgesamt 4 Mal ab. Nicht geholfen hat dabei ihre Fehlerquote (24 unerzwungene Fehler bei nur 14 Winnern), wobei auch Pegula sich in dieser Sparte nicht über alle Zweifel erhaben präsentierte.

Thomas scheitert bei den Junioren Box aufklappen Box zuklappen Für den Schweizer Flynn Thomas sind die US Open bereits wieder vorbei. Der 17-Jährige unterlag dem Einheimischen Jack Kennedy in der 2. Runde der Junioren-Konkurrenz mit 2:6, 6:1, 3:6.

Nach 1:26 Stunden schloss Krejcikova sinnbildlich mit einem Fehler ab. Kurz davor hatte sie Pegula den 1. Matchball mit einem Doppelfehler – ihrem insgesamt 7. – geschenkt.

Ihre Gegnerin wird erst in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit feststehen: Dann duellieren sich die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka (BLR) und Krejcikovas Landsfrau Marketa Vondrousova (WTA 60).

US Open