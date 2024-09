Aryna Sabalenka (BLR/WTA 2) löst an den US Open mit einer Machtdemonstration das Halbfinal-Ticket.

Die Belarussin deklassiert Olympiasiegerin Qinwen Zheng (CHN/WTA 7) im Viertelfinal mit 6:1, 6:2.

In der Runde der letzten 4 bekommt es Sabalenka mit Emma Navarro (USA/WTA 12) zu tun, welche Paula Badosa (ESP/WTA 29) mit 6:2, 7:5 bezwingt.

Spätestens nach dem Viertelfinal ist klar, wer im Tableau der Frauen die Spielerin ist, die es an den diesjährigen US Open auf dem Weg zum Titel zu schlagen gilt: Aryna Sabalenka. Die Weltnummer 2 hat in New York erst einen Satz abgeben und noch keinen Long-Set spielen müssen.

Im Viertelfinal gegen Qinwen Zheng, immerhin die Olympiasiegerin von Paris und eine der aktuell formstärksten Spielerinnen auf der WTA-Tour, lieferte Sabalenka eine Machtdemonstration ab. In nur gerade 73 Minuten fertigte die Belarussin die Chinesin mit 6:1, 6:2 ab.

Legende: Visiert ihren 1. US-Open-Titel an Aryna Sabalenka. Reuters/Andrew Kelly

In beiden Durchgängen kassierte Zheng gleich bei ihrem 1. Aufschlagspiel das Break und geriet sogleich in Rücklage. Gegen das kraftvolle Grundlinienspiel ihrer Widersacherin fand die 21-jährige Chinesin zu keinem Zeitpunkt ein Mittel. Damit fehlen Sabalenka noch 2 Siege auf dem Weg zu ihrem 1. US-Open-Triumph. Ihre bisherigen 2 Major-Titel sicherte sich die Belarussin beide an den Australian Open.

Navarro lässt heimisches Publikum hoffen

Die nächste, die sich Sabalenka in den Weg stellt, ist Emma Navarro. Die Lokalmatadorin behielt im Duell mit Paula Badosa die Oberhand, obschon es zwischenzeitlich nicht optimal ausgesehen hatte. Während sich die Fans im Arthur-Ashe-Stadion bereits auf einen 3. Satz einstellten, schmiedete Navarro ganz andere Pläne.

1:5 lag die US-Amerikanerin in Durchgang 2 im Hintertreffen, Badosa konnte zweimal zum Satzausgleich servieren. Doch die Spanierin verlor komplett den Faden und kam mit dem Druck nicht zurecht. Navarro nutzte diese Unsicherheiten aus, gewann 6 Games in Serie und verwertete nach 72 Minuten ihren 1. Matchball.

01:09 Video Zusammenfassung Navarro – Badosa Aus Sport-Clip vom 03.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

So furios die 23-Jährige den Match beendete – sie gewann 24 der letzten 28 Punkte –, so dominant war sie bereits in die Partie gestartet. Navarro übernahm von Beginn weg das Spieldiktat und liess ihre formstarke Gegnerin kaum atmen. Zwei Breaks zum 2:0 und 6:2 waren gleichbedeutend mit der Satzführung.

Bereits auf Rasen stark

Für Navarro, die in der Runde zuvor Titelverteidigerin Coco Gauff ausgeschaltet hatte, ist es die erstmalige Qualifikation für einen Grand-Slam-Halbfinal. Die Weltnummer 12 gehört zu den Aufsteigerinnen in diesem Jahr. Bereits in Wimbledon hatte sie sich ihrer Landsfrau Gauff in den Weg gestellt und war bis in den Viertelfinal vorgestossen.

03:48 Video Navarro: «Verrückt, ich stehe im Halbfinal – US Open, baby!» (engl.) Aus Sport-Clip vom 03.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 48 Sekunden.