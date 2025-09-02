Carlos Alcaraz steht an den US Open zum 3. Mal in seiner Karriere im Halbfinal.

Die spanische Weltnummer 2 bezwingt Jiri Lehecka (CZE/ATP 21) 6:4, 6:2, 6:4 und bleibt in New York damit ohne Satzverlust.

Im Halbfinal trifft Alcaraz auf Novak Djokovic (SRB/ATP 7) oder Taylor Fritz (USA/ATP 4).

Es war ein denkbar schlechter Start, den Jiri Lehecka gegen Carlos Alcaraz erwischte. Im allerersten Game der Partie schenkte der 23-jährige Tscheche sogleich seinen Aufschlag her. Bis zum Ende des Startsatzes versuchte er beim Aufschlag des Spaniers vergebens, sich das verlorene Game zurückzuerobern. Alcaraz liess keinen Breakball zu und holte sich den Satz mit 6:4.

Thomas scheitert bei den Junioren Box aufklappen Box zuklappen Für den Schweizer Flynn Thomas sind die US Open bereits wieder vorbei. Der 17-Jährige unterlag dem Einheimischen Jack Kennedy in der 2. Runde der Junioren-Konkurrenz mit 2:6, 6:1, 3:6.

Zu Beginn des 2. Durchgangs dasselbe Bild: Der Spanier schafft gleich zum Auftakt gegen Lehecka das Break und serviert selbst souverän. Nach einem weiteren Break entscheidet er den Umgang mit 6:2 für sich. Der Tscheche zeigte keineswegs ein schlechtes Spiel, Alcaraz war schlicht unwiderstehlich und machte kaum Fehler.

Das änderte sich auch im 3. Satz nicht. Zwar liess Lehecka diesmal kein frühes Break zu. Der 23-Jährige kam bei gegnerischem Service aber nie in die Nähe eines Servicedurchbruchs – und musste sich beim Stand von 4:4 doch noch den Aufschlag abnehmen. Alcaraz servierte anschliessend zum Matchgewinn – und holte sich das entscheidende Game nach 1:56 Stunden zu Null.

Damit blieb die 22-jährige Weltnummer 2 auch im 5. Spiel der diesjährigen US Open ohne Satzverlust. Alcaraz' Gegner wird in der Nacht auf Mittwoch ermittelt, wenn Novak Djokovic und Taylor Fritz aufeinandertreffen.

