US Open: Viertelfinals Männer

Erstmals in seiner Karriere steht Taylor Fritz (USA/ATP 12) bei den US Open im Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers.

Im Viertelfinal bezwingt der 26-Jährige den Deutschen Alexander Zverev (ATP 4) mit 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Gegner im Halbfinal wird Landsmann Frances Tiafoe (ATP 20) sein, der beim Stand von 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 von der Aufgabe von Grigor Dimitrov (BUL/ATP 9) profitiert.

Nach zahlreichen erfolglosen Anläufen gelang Taylor Fritz erstmals der Sprung in einen Major-Halbfinal. Der Kalifornier rang im Viertelfinal Alexander Zverev in knapp dreieinhalb Stunden mit 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) nieder.

Auf den Aufschlag ist Verlass

Fritz war am Ende der verdiente Sieger. Der 26-Jährige agierte über weite Strecken der Partie entschlossener, risikofreudiger und servierte ausgezeichnet. Wenn der erste Aufschlag kam, machte der US-Amerikaner zu 81 Prozent den Punkt.

Einzig bei den Breakchancen zeigte sich Fritz ineffizient: Er konnte nur 2 seiner 13 Möglichkeiten nutzen. Wobei an dieser Stelle angemerkt werden muss, dass Zverev in heiklen Situationen bisweilen hervorragend aufschlug. Und dem Deutschen gelangen hin und wieder spektakuläre Punkte, wie dieses Beispiel hier beweist.

01:08 Video Spektakulär: Zverevs «Bananenball» landet direkt auf der Linie Aus Sport-Clip vom 03.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Im Tiebreak des 4. Satzes gelang Fritz früh ein Minibreak. Er holte sich später noch ein zweites und wackelte anschliessend nur kurz, als er eine Rückhand ohne Not ins Out setzte. Es war schliesslich der 42. unerzwungene Fehler von Zverev, der dieser Partie ein Ende setzte.

Es kommt zum US-amerikanischen Duell

Erstmals seit 19 Jahren werden sich in einem US-Open-Halbfinal bei den Männern zwei Lokalmatadoren gegenüberstehen. Dies, weil sich Frances Tiafoe in seinem Viertelfinal gegen Grigor Dimitrov durchsetzen konnte. Der Bulgare musste im 4. Durchgang beim Stand von 1:4 wegen Muskelbeschwerden unfreiwillig das Handtuch werfen.

03:46 Video Zusammenfassung Tiafoe – Dimitrov Aus Sport-Clip vom 04.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 46 Sekunden.

Tiafoe hatte den klar besseren Start erwischt und sich den 1. Umgang mit 6:3 gesichert. Im 2. Satz gelang Dimitrov nach erneutem Breakrückstand jedoch die Wende. Der 33-Jährige, der bereits im Wimbledon-Achtelfinal hatte verletzt aufgeben müssen, erzwang das Tiebreak und sicherte sich dieses vor den Augen von Ehrengast Roger Federer im Arthur Ashe Stadium mit 7:5.

Danach ging es für «Baby Federer», wie Dimitrov zur Aktivzeit des Schweizers hie und da genannt wurde, allerdings abwärts. Gegen Ende des 3. Durchgangs bremsten Dimitrov die muskulären Probleme am linken Oberschenkel.

1. US-Finalist seit 2009

Der rein US-amerikanische Halbfinal hat auch zur Folge, dass zum 1. Mal seit Andy Roddick 2009 ein US-Amerikaner einen Grand-Slam-Final bestreiten wird. Damals unterlag Roddick in Wimbledon Federer. Auch war Roddick der bisher letzte US-Amerikaner, der an den US Open den Final erreichte: 2006 hiess sein Bezwinger ebenfalls Federer.