Der 20-jährige Alex Michelsen steht bei den Australian Open in Melbourne erstmals in seiner noch jungen Karriere im Achtelfinal eines Grand-Slam-Turniers.

Michelsen mit nächstem Coup und Entschuldigung an seine Mutter

US-Tennis boomt in Melbourne

Alex Michelsen (USA/ATP 42) sorgt bei den Australian Open weiter für Furore. Nachdem der 20-Jährige in der 1. Runde Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 12) ausgeschaltet hatte, sicherte er sich in der 3. Runde einen starken Dreisatzsieg.

Gegner war dabei mit Karen Chatschanow (RUS/ATP 19) erneut ein Akteur aus den Top 20. Nach 2:14 Stunden gewann Michelsen in der John Cain Arena mit 6:3, 7:6 (7:5), 6:2. Damit steht Michelsen erstmals in der 4. Runde eines Grand-Slam-Turniers.

«Mom, I'm sorry»

Nach seinem Triumph war Michelsen auf dem Platz zum Scherzen aufgelegt. Der fast 2 Meter grosse Mann aus Kalifornien entschuldigte sich direkt in die Kamera bei seiner Mutter, dass er zu beschäftigt war, um ein längeres Telefongespräch zu führen: «Mama, hallo! Es tut mir leid, dass ich dich heute Morgen nur kurz angerufen habe. Ich hatte etwas zu erledigen.»

Und was Michelsen auf dem Platz in Melbourne erledigte, war beeindruckend. Er verzeichnete 39 Winner zu 27 unerzwungenen Fehlern. Nur der mittlere Satz, der in einem umkämpften Tiebreak geendet hatte, war ausgeglichen. Ansonsten liess er Chatschanow, immerhin Halbfinalist der Australian Open 2023, keine Chance.

«Ich habe die meiste Zeit des Matches unglaublich gespielt. Ich weiss nicht, was los ist. Ich habe meine Vorhand noch nie so gut getroffen», meinte Michelsen. «Ich habe am Ende mein bestes Tennis gespielt.»

Das US-Tennis im Hoch

Michelsen ist der zweitjüngste Amerikaner seit Andy Roddick im Jahr 2003, der es bei den Australian Open bis in den Achtelfinal geschafft hat – vor 2 Jahren war einzig Ben Shelton noch etwas jünger.

Michelsen ist Teil einer ganzen Reihe von Amerikanern, die in Melbourne auf dem Vormarsch sind. 6 US-Männer – darunter auch Michelsens guter Freund Learner Tien – und 5 Frauen aus den Vereinigten Staaten erreichten die 3. Runde – beides Turnierhöchstwerte.

Als nächstes wird Michelsen auf den Australier Alex De Minaur treffen und gegen die Weltnummer 8 um einen Platz im Viertelfinal kämpfen.

