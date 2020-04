Legende: Finanzielle Linderung für Wimbledon ist in Sicht. Keystone

Wimbledon fällt 2020 aus. Anders als für viele andere Events besteht für das Major-Turnier in London keine Ausweichmöglichkeit. Zu gefährlich wäre das Spiel auf dem «heiligen Rasen» im Herbst. Für die Organisatoren des 3. Grand-Slam-Turniers des Jahres bedeutet die Absage einen Ausfall von mehr als 300 Millionen Euro.

Vor 17 Jahren vorgesorgt

Wie jetzt bekannt wurde, wird das finanzielle Loch nun aber zumindest teilweise gestopft: Nach der SARS-Pandemie im Jahr 2003 aktivierten die Turnierorganisatoren eine Klausel in ihrer Versicherung, die sie vor einem Ausfall wegen einer erneuten Krankheitswelle finanziell entlasten sollte. Dafür zahlte man jährlich gegen 2 Millionen Euro.

Ein Glücksfall, wie sich nun herausstellt. Denn so verringert sich der finanzielle Schaden für den «All England Lawn Tennis and Croquet Club» um etwa 130 Millionen Euro. Dies erklärte Wimbledons scheidender Vorstandsvorsitzender, Richard Lewis, in einem Interview mit dem Guardian.