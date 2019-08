Stan Wawrinka steht an den US Open in der 3. Runde. Er schlägt Jérémy Chardy in 4 Sätzen mit 6:4, 6:3, 6:7, 6:3.

Am Ende ging es ganz schnell: Im 4. Satz der Partie gegen Jérémy Chardy (ATP 74) gelang Stan Wawrinka (ATP 24) das Break zum 3:1. Der Schweizer holte sich in der Folge den Satz ohne Probleme und gewann das Match gegen den Franzosen mit 6:4, 6:3, 6:7, (3:7), 6:3.

Überzeugender Beginn

Die Vorentscheidung in der Zweitrundenpartie, die aufgrund des Regens am Mittwoch um einen Tag verschoben worden war, fiel Mitte des 2. Satzes. Chardy gelang einen überzeugenden Beginn in den Durchgang und erspielte sich beim Stand von 2:2 gar eine Breakchance.

Doch «Stan the Man» wusste diese abzuwehren und sicherte sich im direkten Gegenzug den Servicedurchbruch zum 4:2. Danach lag das Momentum klar auf Seiten des Waadtländers, der vor allem von der Grundlinie zu überzeugen vermochte und den 2. Satz souverän nach Hause servierte.

Im 1. Durchgang hatte sich der Schweizer vor allem auf seinen Service verlassen können. Gleich acht Asse schlug der 34-Jährige im 1. Satz, leistete sich dabei nur einen Doppelfehler. Ansonsten überzeugte Wawrinka wie zu seinen besten Zeiten mit solidem Grundlinienspiel.

Chardy kommt noch einmal zurück

Im 3. Satz nahm die Intensität deutlich ab. Sowohl Wawrinka als auch Chardy büssten für zwei intensive Sätze, das Spiel beider Athleten war von Fehlern geprägt. Der 32-jährige Franzose leistete sich alleine im 3. Durchgang 17 unerzwungene Fehler (13 Winner), rettete sich dennoch ins Tiebreak. In diesem behielt er die Oberhand und erspielte sich noch einen 4. Satz.

Wawrinka überwand mit diesem Sieg auch eine kleine Negativserie. Seit der Viertelfinal-Qualifikation an den French Open hatte er bei vier Turnieren in Folge in der 2. Runde verloren. Bereits am Freitag steht Wawrinka wieder im Einsatz. In der 3. Runde trifft er auf Paolo Lorenzi (ATP 135).

