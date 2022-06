Alexander Zverev steht an den French Open zum 2. Mal in Serie in der Runde der letzten 4.

Im Viertelfinal bodigt die deutsche Weltnummer 3 den spanischen Shootingstar Carlos Alcaraz (ATP 6) mit 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

Im Kampf um ein Final-Ticket bekommt es Zverev mit Rafael Nadal zu tun, der das Giganten-Duell mit Novak Djokovic für sich entschied.

Vor rund 3 Wochen hatte Alexander Zverev im Final von Madrid Carlos Alcaraz nach einer diskussionslosen Final-Niederlage noch zum Titel gratulieren müssen. Im 1. Viertelfinal der French Open schlug der Deutsche nun zurück. Nach 3:18 Stunden und einem an Spektakel kaum zu überbietenden Tiebreak entschied der Olympiasieger die Partie in 3:18 Stunden mit 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) für sich.

Alcaraz kämpft sich zurück, Zverev hält dagegen

Das mit Spannung erwartete Spiel war den Erwartungen in den ersten 90 Minuten noch nicht gerecht geworden. Zverev reichte gegen den fehleranfälligen Alcaraz je ein Break, um die ersten zwei Sätze für sich zu entscheiden.

Mit dem Rücken zur Wand drehte das spanische Top-Talent in der Folge aber auf. Der 19-Jährige, der seine Klasse fortan immer wieder unter Beweis stellte, holte sich den dritten Umgang verdient. In einem hochstehenden 4. Satz rettete sich Alcaraz nach Break-Rückstand ins Tiebreak, wo er in einer veritablen Achterbahnfahrt das Nachsehen haben sollte.

Für Zverev endete mit dem Halbfinal-Einzug auch eine leidige Serie: Erstmals im zwölften Versuch schlug er einen Top-10-Spieler an einem Grand-Slam-Turnier und kann nach dem Erfolg über den zuvor 14-mal in Folge unbesiegten Alcaraz mit breiter Brust um seine zweite Finalteilnahme bei einem Major kämpfen. Gegner in der Runde der letzten vier ist Rafael Nadal, der das 59. Duell mit Novak Djokovic für sich entschied.