Viertelfinal-Einzug an US Open

Belinda Bencic (WTA 12) schlägt Iga Swiatek (WTA 8) an den US Open in einem lange hochklassigen Achtelfinal mit 7:6, 6:3.

Den 1. Durchgang sichert sich die Schweizerin mit 14:12 im Tiebreak. Allein die Kurzentscheidung dauert 23 (!) Minuten.

In ihrem 3. Viertelfinal in New York bekommt es Bencic mit Emma Raducanu (WTA 150) zu tun.

Die Fingernägel hatten nach dem Olympia-Märchen von Belinda Bencic in Tokio noch kaum Zeit, wieder zu wachsen, schon dürften sie wieder weg sein. Der Achtelfinal der Schweizerin an den US Open gegen Iga Swiatek war nichts für schwache Nerven. Vor allem der 1. Satz liess die Tennis-Herzen aber höherschlagen, jene der Schweizer Fans nach diesem Ausgang wohl speziell.

04:08 Video Die Live-Highlights bei Bencic - Swiatek Aus Sport-Clip vom 06.09.2021. abspielen

Ein Startsatz der Superlative

Bencic erwischte einen fantastischen Start, agierte von Beginn an aggressiv und spielte die Bälle im Feld drin. Gleich im allerersten Game gelang der 24-Jährigen das Break. Auch in der Folge drückte Bencic gehörig aufs Gaspedal, Swiatek schaffte es aber – vor allem dank ihres starken ersten Aufschlags – einen weiteren Servicedurchbruch zu verhindern.

00:11 Video Bencic punktet mit zwei krachenden Returns Aus Sport-Clip vom 06.09.2021. abspielen

Mit dem Satzgewinn vor Augen schlichen sich bei Bencic dann doch noch einige Fehler ein. Beim Stand von 5:4 schenkte sie der Polin mit einem Doppelfehler den Ausgleich. Wenig später musste die Schweizerin bei 5:6 einen ersten Satzball abwehren. Dies sollte jedoch nur die Pre-Show für ein episches Tiebreak sein.

Bencic macht aus einem 2:5 ein 6:5, kann ihren 1. Satzball aber nicht verwerten.

Ab dem Stand von 9:9 gibt es 8 Minibreaks in Serie.

Bencic wehrt im Tiebreak 3 weitere Satzbälle ab, 2 davon in extremis.

Selber verwertet die Olympiasiegerin ihren 5. Satzball zum 14:12.

Allein die Kurzentscheidung dauert 23 Minuten, der ganze Durchgang 84 Minuten.

01:37 Video Episches Tiebreak geht nach fast 23 Minuten an Bencic Aus Sport-Clip vom 06.09.2021. abspielen

Gezeichnet vom grossen Effort im 1. Umgang begingen sowohl Swiatek als auch Bencic anschliessend mehr Fehler. Beim Stand von 2:1 war es schliesslich die Schweizerin, die das Break im 2. Satz realisieren konnte. Diesen Vorsprung gab Bencic nicht mehr her. Nach 2:06 Stunden verwertete sie ihren 2. Matchball zum Einzug in den Viertelfinal – ihrem 3. in New York.

Nun gegen Raducanu

In der Runde der letzten 8 bekommt es Bencic mit der aufstrebenden Teenagerin Emma Raducanu zu tun. Die erst 18-Jährige erreichte den Viertelfinal in ihrem erst 2. Grand-Slam-Turnier überhaupt problemlos. Im Achtelfinal liess Raducanu der US-Amerikanerin Shelby Rogers beim 6:2, 6:1 nicht den Hauch einer Chance.

00:49 Video Leichtes Spiel für Raducanu bei Satz- und Matchball Aus Sport-Clip vom 07.09.2021. abspielen

Zwar geriet die Britin gleich zu Beginn mit 0:2 in Rückstand, in der Folge buchte sie gegen die Bezwingerin der Weltnummer 1 Ashleigh Barty aber 11 Games in Serie. Bencic und Raducanu haben noch nie gegeneinander gespielt. Das Premieren-Duell findet am Mittwoch statt.