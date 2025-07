Viertelfinal in Wimbledon

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Belinda Bencic (WTA 35) gewinnt den Wimbledon-Viertelfinal gegen Mirra Andrejewa (RUS/WTA 7) mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Es ist Bencics zweiter Grand-Slam-Halbfinal nach den US Open 2019. Sie ist die zweite Schweizerin nach Martina Hingis (1997, 1998) unter den besten 4 in Wimbledon.

Im Halbfinal trifft Bencic auf die Weltnummer 4 Iga Swiatek (POL).

Belinda Bencic hat in Wimbledon erstmals in ihrer Karriere die Halbfinals erreicht. Die 28-Jährige triumphierte auf dem Centre Court nach 2:08 Stunden über das russische Toptalent Mirra Andrejewa (WTA 7). In beiden Sätzen musste die Ostschweizerin gegen die 18-Jährige ins Tiebreak.

In der zweiten Kurzentscheidung gelang Bencic gleich zu Beginn das Minibreak. Die Schweizerin blieb dran, spielte ihre Routine aus und nahm einer in der gesamten Partie fehleranfälligen Andrejewa sämtliche weiteren Aufschläge ab. Nach 128 Minuten verwertete sie ihren ersten Matchball zum 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Kein Break in Satz 1

Dabei hätte sie es gar nicht so spannend machen müssen. Ein paar Minuten vor dem zweiten Tiebreak hatte Bencic bereits am Sieg geschnuppert. Sie breakte Andrejewa zum 5:4 und kam im darauffolgenden Game zum 30:30 zurück. Doch die junge Russin zog den Kopf aus der Schlinge und realisierte das Rebreak zum 5:5. Anschliessend blieb alles in der Reihe bis zum letztlich entscheidenden und eindeutigen Tiebreak.

Ein solches hatte es bereits im ersten Umgang, in welchem keiner Spielerin ein Break gelungen war, gegeben. Dieses erste Tiebreak entschied Bencic ebenfalls in souveräner Manier und mit dem ersten Satzball für sich.

Duell mit Swiatek

Nun wartet auf Bencic als letzte Hürde vor dem erstmaligen Einzug in einen Grand-Slam-Final noch Iga Swiatek, die Nummer 4 der Welt. Die Partie findet am Donnerstag auf dem Centre Court nach dem ersten Halbfinal – Aryna Sabalenka gegen Amanda Anisimova – gegen 16 Uhr statt (live bei SRF).

Die formstarke Polin Swiatek entschied den Viertelfinal gegen Ludmilla Samsonowa (RUS/WTA 19) nach 1:49 Stunden mit 6:2 und 7:5 für sich. Einzig in der zweiten Runde an der Church Road gegen Caty McNally (USA/WTA 208) hat sie bislang einen Satz abgeben müssen.

Es scheint so, als hätte Swiatek die Finalniederlage gegen Jessica Pegula (USA) in Bad Homburg Ende Juni noch zusätzlich motiviert. Wie für Bencic ist aber auch für Swiatek der Halbfinal in Wimbledon Neuland.

Eine Rechnung offen

Das letzte Duell mit Swiatek liegt auf den Tag genau zwei Jahre zurück. Am 9. Juli 2023 unterlag Bencic der Polin im Wimbledon-Achtelfinal nach über drei Stunden und zwei Tiebreaks in drei Sätzen. Es wäre also an der Zeit für eine Revanche der Schweizerin.

In der Gesamtbilanz steht es 4:1 für Swiatek. Ihren einzigen Sieg realisierte Bencic im Achtelfinal der US Open 2021.

Wimbledon