Viertelfinal in Wimbledon

Novak Djokovic (ATP 1) steht nach einem Dreisatzsieg gegen David Goffin (ATP 23) im Halbfinal von Wimbledon.

Der Serbe benötigt für das 6:4, 6:0, 6:2 weniger als 2 Stunden.

In der nächsten Runde wartet Roberto Bautista Agut (ATP 22).

Ein «Overrule» im 8. Game des Startsatzes diente als Weckruf für Novak Djokovic. Der Serbe hatte sich in den ersten Minuten mit erheblicher Gegenwehr von David Goffin konfrontiert gesehen und das Break zum 3:4 hinnehmen müssen, ehe die Korrektur des Schiedsrichters im darauffolgenden Game ihm die erste Breakchance bescherte.

Diese liess Djokovic zwar aus, der Weltranglistenerste übernahm fortan aber das Spieldiktat und holte sich den Servicedurchbruch bei nächster Gelegenheit. Um den bemitleidenswerten Goffin war es geschehen.

10 Games in Folge

Djokovic reihte mit einer unheimlichen Konstanz Game an Game, sicherte sich den ersten und wenig später auch den zweiten Durchgang. In Satz Nummer 2 gestand er Goffin lediglich 13 Punkte zu, am Ende hatte der vierfache Wimbledon-Champion 26 Punkte mehr zu Buche stehen als sein Gegenüber (92:66).

Als Djokovic nach 1:56 Stunden seinen ersten Matchball verwertete, dürfte Goffin froh gewesen sein, dass sein Arbeitstag ein Ende fand.

Legende: Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache Novak Djokovic war David Goffin in (fast) allen Belangen überlegen. SRF

Nun gegen Bautista Agut

Djokovics nächster Gegner heisst Roberto Bautista Agut. Die spanische Weltnummer 22 behielt im Duell mit dem Argentinier Guido Pella (ATP 26) mit 7:5, 6:4, 3:6, 6:3 die Oberhand. Für Bautista Agut ist es der bisher grösste Erfolg seiner Karriere. Noch nie zuvor stand der 31-Jährige in einem Grand-Slam-Halbfinal.

