Legende: Nervenstark in den Halbfinal Mirra Andrejewa. Imago/PanoramiC

Bei den French Open in Paris besiegt Mirra Andrejewa in einem engen Viertelfinal die Weltnummer 2 Aryna Sabalenka und trifft nun auf Jasmine Paolini.

Im Alter von 17 Jahren und 38 Tagen ist Andrejewa die jüngste Grand-Slam-Halbfinalistin seit Martina Hingis.

Im Abendspiel wird zwischen Alex De Minaur und Alexander Zverev der Halbfinal-Gegner von Casper Ruud ermittelt.

Tennis-Wunderkind Mirra Andrejewa hat im Alter von 17 Jahren und 38 Tagen erstmals den Halbfinal bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Die russische Teenagerin spielte gegen die gesundheitlich angeschlagene Weltnummer 2 Aryna Sabalenka aus Belarus gross auf und setzte sich mit 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 durch. Nach 2:29 Stunden verwandelte Andrejewa (WTA 38) ihren 2. Matchball mit einem perfekten Lob. «Ich habe versucht, mutig zu spielen. Und das ist mir gelungen», freute sich die Russin. Letztmals eine solch junge Grand-Slam-Halbfinalistin gab es 1997 mit Martin Hingis. Die Schweizerin hatte damals als 16-Jährige sämtliche vier Major-Halbfinals erreicht und war in der Saison zuvor an den US Open gar als 15-Jährige unter den letzten Vier gestanden.

Die italienischen Tennisfans kommen aktuell nicht aus dem Jubeln heraus. Neben Jannik Sinner sorgt nämlich auch Jasmine Paolini in Roland Garros für Furore. Die 28-Jährige steht nach einem Erfolg über die Kasachin Jelena Rybakina im Halbfinal der French Open. Die Weltranglisten-15. setzte sich gegen die Wimbledonsiegerin von 2022 mit 6:2, 4:6, 6:4 durch. «Das ist ein unglaubliches Gefühl», sagte Paolini, die nach einem ganz starken ersten Satz ins Wackeln geraten war: «Ich war im zweiten Satz etwas zu emotional. Aber danach habe ich mir gesagt: ‹Jelena ist ein grosser Champion, da kann man einen Satz verlieren, vergiss das und schlag einfach die Bälle.›» Im Halbfinal kommt es nun zum überraschenden Duell zwischen Paolini und Andrejewa.