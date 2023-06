Casper Ruud (ATP 4) gewinnt den French-Open-Viertelfinal gegen Holger Rune (ATP 6) mit 6:1, 6:2, 3:6, 6:2.

Der Norweger entscheidet das lange einseitige Duell in 2:44 Stunden für sich.

Im Halbfinal trifft Ruud auf Alexander Zverev (ATP 27), der den argentinischen Überraschungsmann Tomas Etcheverry (ATP 49) in 4 Sätzen bezwingt.

Wie schon im Vorjahr bedeutete der Viertelfinal an den French Open für Holger Rune Endstation. Und wie schon 2022 hiess sein Bezwinger Casper Ruud. Der Norweger fügte dem aufstrebenden Dänen damit im 6. Duell auf der ATP-Tour schon die 5. Niederlage zu.

Die mit Spannung erwartete Partie war zunächst eine überraschend einseitige Angelegenheit. Nachdem Rune im ersten Aufschlagspiel seines Kontrahenten zwei Breakbälle nicht nutzen konnte, ging beim 19-Jährigen lange gar nichts mehr. Nach nur 29 Minuten und 18 (!) unerzwungenen Fehlern von Rune entschied Ruud den ersten Satz für sich. Dasselbe Bild präsentierte sich den Zuschauern auch im 2. Satz, den der Vorjahresfinalist aus Norwegen ebenfalls locker für sich entschied.

00:42 Video Ruud entscheidet Spektakel-Ballwechsel für sich Aus Sport-Clip vom 07.06.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Mit der Niederlage vor Augen fand Rune im 3. Satz zu seinen Stärken zurück. Ein Break reichte der Weltnummer 6, um zumindest einen 4. Durchgang zu erzwingen. In der besten Phase der Partie schlug das Pendel aber wieder zugunsten des stoisch ruhigen Ruud um. Nach 2:44 Stunden verwertete er seinen 4. Matchball.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die beiden Frauen-Halbfinals am Donnerstag ab 15 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Den Auftakt machen Karolina Muchova und Aryna Sabalenka, im Anschluss findet das Duell zwischen Iga Swiatek und Beatriz Haddad Maia statt.

Nun wartet Zverev

Im Halbfinal trifft Ruud auf Alexander Zverev. Der Deutsche war im Duell gegen Tomas Etcheverry plötzlich auf die Verliererstrasse geraten. Der Argentinier glich gerade in Sätzen zum 1:1 aus und nahm seinem Gegner im 3. Durchgang zum frühestmöglichen Zeitpunkt den Aufschlag ab.

Doch Zverev hatte die passende Antwort parat: In einem ansonsten äusserst ausgeglichenen Duell reihte er 5 Gamegewinne aneinander und legte in Sachen Sätze umgehend wieder vor. Der deutsche Favorit (ATP 27) nahm den Schwung mit und zeigte sich effizient: Seine einzige Breakchance im 4. Satz verwandelte er zum vorentscheidenden 4:3. Wenig später und nach insgesamt 3:22 Stunden verwertete er seinen 1. Matchball zum 6:4, 3:6, 6:3, 6:4-Sieg.

Der Höhenflug Etcheverrys ist damit gestoppt. Zuvor hatte der Argentinier erst einmal die 2. Runde an einem Grand-Slam-Turnier erreicht, auf dem Weg ins Duell mit Zverev hatte er zwei Top-20-Spieler ausgeschaltet. Er darf auf jeden Fall ein positives Paris-Fazit ziehen. Olympiasieger Zverev steht derweil zum 3. Mal in Folge im Halbfinal von Roland Garros. Im Jahr nach seiner schweren Knöchelverletzung am gleichen Ort liegt nun der ganz grosse Erfolg drin.

01:07 Video Zusammenfassung Zverev – Etcheverry Aus Sport-Clip vom 07.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.