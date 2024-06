Die Weltnummer 1 Iga Swiatek lässt Marketa Vondrousova (WTA 6) an den French Open keine Chance und siegt in 2 Sätzen.

Im Pariser Halbfinal wartet nun Coco Gauff (WTA 3), die sich in 3 Sätzen gegen Ons Jabeur (WTA 9) durchgekämpft hat.

Die Titelverteidigerin nimmt Fahrt auf: Nach ihrer Brille gegen Potapowa in der 4. Runde ist Iga Swiatek (WTA 1) auch durch den Viertelfinal gerauscht: Gegen die letztjährige Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova (WTA 6) gab sie in einer Stunde nur 2 Games ab und siegte 6:0, 6:2. Swiatek trat äusserst dominant auf, schlug 25 Winner (bei nur 10 unerzwungenen Fehlern) und dominierte vor allem den 1. Satz mit einem bärenstarken 1. Aufschlag. In Paris bleibt die Polin auf Kurs Richtung 4. Titel in den letzten 5 Jahren.

Auf dem Weg dahin wartet als nächstes Coco Gauff, die zum 3. Mal in Folge bei einem Grand-Slam-Turnier unter den letzten 4 steht. Die US-Amerikanerin bezwang Ons Jabeur in knapp 2 Stunden 4:6, 6:2, 6:3. Die 20-jährige Gauff zeigte sich äusserst effizient und verwertete gegen die 9 Jahre ältere Tunesierin 4 ihrer 5 Breakchancen. Jabeur ihrerseits liess 6 Gelegenheiten aus. Im Entscheidungssatz zog Gauff auf 5:2 davon, musste am Ende aber trotzdem noch einmal kämpfen und verwandelte ihren 3. Matchball zum 5. Sieg im 7. Duell.

