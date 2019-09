Rafael Nadal schlägt Diego Schwartzman nach hartem Kampf 6:4, 7:5, 6:2.

Im Halbfinal trifft der Mallorquiner auf Matteo Berrettini.

Der Italiener setzt sich gegen Gaël Monfils 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) durch.

Letztlich zog Rafael Nadal glatt in 3 Sätzen in den Halbfinal der US Open ein. Der Mallorquiner musste aber mehr für den Sieg kämpfen, als es das Resultat auf den ersten Blick vermuten lässt. Diego Schwartzman spielte stellenweise gross auf und forderte seinem Gegner während 2:46 Stunden alles ab.

Nadal verspielt zweimal komfortable Führung

Der Argentinier steckte auch in scheinbar ausweglosen Situationen nicht auf. In den ersten beiden Durchgängen geriet er mit jeweils 2 Breaks 0:4 respektive 1:5 ins Hintertreffen, kämpfte sich aber in beiden Fällen noch einmal zurück. In den entscheidenden Phasen behielt Nadal das bessere Ende dann aber doch für sich.

Auch in Durchgang 3 duellierten sich die beiden Kontrahenten lange noch auf Augenhöhe. Das kapitale Break gelang Nadal schliesslich zum 4:2. Und dieses Mal gab er den Vorsprung nicht mehr aus der Hand.

Berrettini wartet im Halbfinal

Im Halbfinal misst sich Nadal mit Matteo Berrettini. Der Italiener rang den Franzosen Gaël Monfils in 5 Sätzen nieder. Besonders die Schlussphase der Partie war an Dramatik kaum zu überbieten.

Zuerst vergab Berrettini beim Stand von 5:4 bei eigenem Aufschlag mit einem Doppelfehler einen Matchball. Bei 6:5 erspielte er sich unter anderem dank gütiger Mithilfe von Monfils (3 Doppelfehler) 2 weitere Möglichkeiten. Der Franzose konnte sich aber in extremis noch ins Tiebreak retten.

Mit dem 5. Matchball zum Sieg

In der Kurzentscheidung konnte Berrettini dann aber doch noch jubeln. Nach 3:56 Stunden verwertete der 23-jährige Römer seinen 5. Matchball zum vielumjubelten Sieg. Damit steht Berrettini bei seiner erst 8. Major-Teilnahme erstmals im Halbfinal.

