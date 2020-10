Diego Schwartzman (ATP 14) bezwingt US-Open-Sieger Dominic Thiem (ATP 3) in einem hochklassigen Viertelfinal in 5 Sätzen und steht erstmals in einem Major-Halbfinal.

Dort trifft der Argentinier auf Rafael Nadal (ATP 2), der sich gegen den 19-jährigen Jannik Sinner (ATP 75) um 01:25 Uhr durchsetzte.

Nach 5:08 Stunden hatte es Diego Schwartzman geschafft. Mit seinem 1. Matchball beendete der 28-Jährige den unglaublich packenden Krimi gegen Dominic Thiem. Dank dem 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5) und 6:2-Sieg zog der Argentinier in den Halbfinal ein.

Hochklassiges Hin und Her

Die beiden Kontrahenten hatten sich zuvor einen fantastischen Abnützungskampf mit zahlreichen fantastischen Ballwechseln geliefert. Schwartzman sicherte sich den 1. Satz im Tiebreak, der Österreicher schaffte dank einem 7:5 in Durchgang 2 den Ausgleich.

Auch in der Folge stand der Match auf Messers Schneide. Und so ging auch der 3. Satz ins Tiebreak. Dieses Mal setzte sich Thiem knapp durch, gespielt waren zu diesem Zeitpunkt bereits 3:24 Stunden.

Wer jetzt gedacht hatte, der Widerstand von Schwartzman wäre gebrochen, täuschte sich gewaltig. Der 28-Jährige ging im 4. Satz schnell mit Break in Führung. Bei 5:4 servierte er zum Satzausgleich, konnte bei 40:0 aber 3 Möglichkeiten nicht nutzen. Im Tiebreak war er dann effizienter. Gleich mit seiner 1. Chance beendete er die Kurzentscheidung und erzwang den Entscheidungssatz.

Thiems Kräfte schwinden – Schwartzman zieht durch

Dort schwanden die Kräfte bei Thiem dann zusehends. Die Vorentscheidung fiel schliesslich beim Stand von 3:2 aus der Sicht von Schwartzman. Gleich zu Null sicherte er sich das Break. Diesen Vorsprung liess er sich nicht mehr nehmen und schaffte zum 1. Mal in seiner Karriere den Vorstoss in einen Grand-Slam-Halbfinal.

Nadal ohne Satzverlust, aber nicht ohne Mühe

Bei seiner Halbfinal-Premiere an einem Major-Turnier trifft Schwartzman auf keinen Geringeren als den 12-fachen French-Open-Sieger Rafael Nadal. Der Spanier konnte zu seiner Viertelfinal-Partie gegen Jannik Sinner erst um kurz nach 22:30 Uhr antreten. Zwar setzte sich Nadal in 3 Sätzen durch, ein Selbstläufer war der 7:6 (7:4), 6:4, 6:1-Sieg gegen den 19-jährigen Südtiroler aber nicht.

Sinner, der in der Runde zuvor Alexander Zverev eliminiert hatte, verlangte dem Spanier in dessen Wohnzimmer insbesondere in den ersten beiden Durchgängen alles ab. Sowohl im 1. als auch im 2. Durchgang führte der 19-jährige Teenager mit Break, brachte den Vorsprung aber jeweils nicht über die Runden. Wie so oft konnte sich Nadal in den entscheidenden Momenten steigern. Um 1:25 Uhr verwertete Nadal seinen ersten Matchball – später hat in Paris noch kein Spiel geendet.

Einen unwiderstehlichen Eindruck hinterliess Nadal – wohl auch den kühlen Temperaturen geschuldet – nicht. Sollte Schwartzman ähnlich stark aufspielen wie gegen Thiem, wird der Spanier eine Schippe drauflegen müssen.