Tsitsipas stürmt in den Halbfinal und trifft dort auf Djokovic

Viertelfinals in Paris: Männer

Novak Djokovic (ATP 1) - Pablo Carreño Busta (ATP 18) 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) - Andrej Rublew (ATP 12) 7:5, 6:2, 6:3

Stefanos Tsitsipas hat bei den French Open in Paris in souveräner Art und Weise die Halbfinals erreicht. Der Grieche bezwang den Russen Andrej Rublew in knapp 2 Stunden mit 7:5, 6:2, 6:3.

Tsitsipas spielte seine blendene Form in Paris einmal mehr aus. Nachdem er in der 1. Runde gegen den auf Rang 109 klassierten Spanier Jaume Munar die ersten beiden Sätze verloren hatte, steht Tsitsipas nun bei 15 gewonnenen Sätzen in Folge.

Gegen Rublew schlug der 22-Jährige 35 Winner und beging dabei bloss 17 unerzwungene Fehler. Beinahe hätte Tsitsipas allerdings den Startsatz abgegeben: Rublew führte 5:3, ehe der Grieche 4 Games in Serie holte.

Nun gegen die Weltnummer 1

In seinem 1. Paris-Halbfinal trifft Tsitsipas auf Novak Djokovic. Der Serbe schickte in einer hochklassigen Partie den gross aufspielenden Pablo Carreño Busta in 4 Sätzen auf die Heimreise.

Djokovic gab den 1. Durchgang mit 4:6 ab. Zuvor hatte die Weltnummer 1 in Paris viermal mit 3:0 Sätzen gewonnen. Doch Djokovic fand danach einen zusätzlichen Gang. Dieser war auch nötig, denn Carreño Busta zeigte eine beeindruckende Leistung. Der Spanier schlug 42 Winner und beging in der 3:10 Stunden dauernden Partie bloss 29 unerzwungene Fehler.

Djokovic mit 53 Winnern

Doch Djokovic schlug gar 53 direkte Gewinnschläge (bei 41 unerzwungenen Fehlern). Vor allem war der 17-fache Grand-Slam-Gewinner in den entscheidenden Phasen des Matches einfach eine Spur besser als sein Kontrahent.

So steht Djokovic zum 10. Mal in seiner Karriere im Halbfinal der French Open und kann weiter von seinem 2. Paris-Titel nach jenem von 2016 träumen.