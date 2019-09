Stan Wawrinka und Novak Djokovic haben sich schon epische Kämpfe geliefert. Auch am Sonntag an den US Open?

Vor Achtelfinal an US Open

24 Mal standen sich Novak Djokovic und Stan Wawrinka auf ATP-Tour bislang gegenüber, 19 Mal ging der Serbe als Sieger vom Court. Doch dem Schweizer gelang die eine oder andere Überraschung. Wir blicken zurück auf fünf denkwürdige Aufeinandertreffen.

2013: Wawrinka drängt Djokovic an den Rand einer Niederlage

Vor sechs Jahren war Djokovic an den Australian Open das Mass aller Dinge. Der Serbe gewann das Turnier in Down Under dreimal in Folge und war seit 18 Partien ungeschlagen. Im Achtelfinal kommt es zum Duell mit Wawrinka. In einer hochstehenden Partie muss der 5. Satz über Sieg oder Niederlage entscheiden. Um 01:45 Uhr in der Nacht sichert sich Djokovic den Sieg – der Serbe gewinnt den entscheidenden Satz 12:10.

2013: Der Schweizer verliert den nächsten Fünfsätzer

Anderes Turnier, selbe Geschichte: Ein halbes Jahr nach seiner Niederlage an den Australian Open unterliegt Wawrinka Djokovic auch an den US Open. Der Romand verliert in seinem ersten Major-Halbfinal überhaupt gegen den Serben nach mehr als vier Stunden mit 6:2, 6:7 (4:7), 6:3, 3:6, 4:6. Niederlage Nummer 13 beim 15. Aufeinandertreffen ist Tatsache.

2014: Auf dem Weg zum ersten Grand-Slam-Titel

Zurück in Australien wartet erneut Djokovic auf «Stan the Man». Im Viertelfinal in Melbourne rächt sich Wawrinka für die schmerzhaften Niederlagen aus dem Vorjahr und schlägt «Nole» in einem vierstündigen Match in fünf Sätzen. Den 5. Satz entscheidet der Schweizer mit 9:7 für sich. Wenig später holt sich Wawrinka seinen ersten Grand-Slam-Titel.

2015: Zu viel Power für Djokovic

Es gibt wohl kaum eine Partie, in der Wawrinka kraftvolleres Tennis zeigte als im Final von Roland Garros 2015. Stan Wawrinka, als klarer Aussenseiter in diesen Final gestiegen, zeigt ein überragendes Spiel und fügt Djokovic die erste Niederlage nach vier Monaten und 28 Siegen in Serie zu. Wawrinka beisst sich nach zähem Beginn in die Partie und verwertet nach 3 Stunden und 12 Minuten seinen 2. Matchball.

2016: Der vorläufig letzte Titel

Nach Melbourne und Paris holt sich Wawrinka auch in New York den Titel. Erneut trifft Wawrinka im Endspiel auf den «Djoker», erneut ist es ein hart umkämpfter Match. Nach beinahe vier Stunden setzt sich der Schweizer mit 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3 durch. Gegen einen von Blasen an den Füssen geplagten Djokovic zeigt Wawrinka phasenweise überragendes Tennis. Es ist der 11. Finalerfolg für den Romand in Folge und der letzte Titel an einem Grand Slam bislang.

Live-Hinweis Verfolgen Sie die Partie zwischen Wawrinka und Djokovic ab 02:45 Uhr auf SRF zwei oder im Livestream in der SRF Sport App.

US Open Das Männer-Tableau

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.08.2019, 18:10 Uhr