Anwohner verhindern Unterbringung von Tennis-Spielern in Hotel

Legende: Finden unter speziellen Vorzeichen statt Die Australian Open. imago images

Medienberichten zufolge verhinderten die Besitzer mehrerer Penthouse-Wohnungen in Melbourne die Unterbringung der Sportler in einem 5-Sterne-Hotel während der notwendigen Quarantäne vor den Australian Open. Die Organisatoren des 1. Grand-Slam-Turniers des Jahres bestätigten inzwischen, dass sie eine Ersatz-Unterkunft gefunden haben.

Die Anwohner hatten mit einer Klage gedroht. Sie kritisierten zudem, dass sie in die Entscheidung nicht einbezogen wurden, obwohl sie Teile der Einrichtung mitbenutzen dürfen.

Strenge Regeln während der Quarantäne

Die Tennisprofis sollen zwischen dem 15. und 31. Januar nach Down Under reisen und die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne absolvieren. Während dieser Zeit dürfen sie das Zimmer für Training sowie Behandlungen für maximal 5 Stunden pro Tag verlassen und werden mindestens 5 Mal getestet. Der ursprüngliche Starttermin des «Happy Slam» am 18. Januar konnte aufgrund der strengen Einreisebeschränkungen nicht gehalten werden.