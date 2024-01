Legende: Wer gratuliert am Freitag wem zum Sieg? Novak Djokovic und Jannik Sinner bei ihrem Duell im vergangenen November an den ATP Finals. Imago Images/Marco Canoniero

Novak Djokovic zu bezwingen ist an sich schon eine Mammutaufgabe. Nun, an den Australian Open ist es noch ein Quäntchen schwieriger. Die Bilanz des Serben in Melbourne ist verblüffend. Mittlerweile steht Djokovic beim 1. Grand-Slam-Turnier des Jahres bei 33 Siegen in Serie – ein Rekord, den er sich seit seinem Viertelfinal-Erfolg gegen Taylor Fritz mit Monica Seles teilt.

02:59 Video Djokovic ringt Fritz nieder und steht im Halbfinal Aus Sport-Clip vom 23.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

Die letzte Niederlage von Djokovic in Melbourne liegt über 6 Jahre zurück. 2018 schaffte der Südkoreaner Hyeon Chung die Sensation und warf den Favoriten bereits im Achtelfinal aus dem Turnier. Wenige Tage später sollte Roger Federer sein 20. und letztes Major-Turnier gewinnen. Djokovic hat sein Grand-Slam-Titel-Total seither verdoppelt, von 12 auf 24.

Noch 2 Siege bis zur alleinigen Bestmarke

Erfolgsmüde ist der meistdekorierte Tennis-Spieler noch lange nicht. Djokovic befindet sich noch immer auf der Jagd nach neuen Rekorden und Meilensteinen. So nimmt der 36-Jährige 2024 wohl einen letzten Anlauf, um den «Golden Slam» zu holen, sprich alle 4 Grand-Slam-Turniere plus auch noch Olympia im selben Jahr zu gewinnen.

Von einer anderen sehr bedeutenden Bestmarke ist der Serbe aktuell nur noch 2 Siege entfernt. Triumphiert Djokovic am Sonntag an den Australian Open, würde er die Australierin Margaret Court (1959 - 1975) übertrumpfen und mit 25 Grand-Slam-Titeln ge­schlech­ter­über­grei­fend zum erfolgreichsten Spieler aller Zeiten aufsteigen.

Liste der Grand-Slam-Sieger:innen (* noch aktiv)

Spieler:in Anzahl Grand-Slam-Titel 1. Novak Djokovic (SRB) * 24 1. Margaret Court (AUS) 24 3. Serena Williams (USA) 23 4. Rafael Nadal (ESP) * 22 4. Steffi Graf (GER) 22 6. Roger Federer (SUI) 20

Grosse Challenge im Halbfinal

Nur noch 3 Namen kommen in Frage, um Djokovic an den Australian Open vom 25. Major-Triumph abzuhalten: Jannik Sinner, Alexander Zverev und Daniil Medwedew. Gut möglich, dass der grösste Herausforderer Djokovics schon im Halbfinal wartet. So stark Sinner das letzte Jahr mit dem Final-Einzug an den ATP Finals und dem Davis-Cup-Sieg abschloss, so stark startete der Italiener auch in die neue Saison.

Als einziger Spieler hat Sinner an den laufenden Australian Open noch keinen einzigen Satz abgeben müssen. Zudem steigt der Südtiroler in den Match mit Djokovic mit der Gewissheit, dass er 2 der letzten 3 Direktduelle für sich entschieden hat. An den ATP Finals siegte Sinner in der Round Robin mit 7:5, 6:7, 7:6. Keine 2 Wochen später setzte sich der Italiener im Davis-Cup-Halbfinal mit 6:2, 2:6, 7:5 durch.

01:21 Video Archiv: Sinner schlägt Djokovic im Davis Cup Aus Sport-Clip vom 25.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

Das womöglich bedeutendste Duell dieser Trilogie entschied allerdings Djokovic für sich, als er zwischen den beiden Siegen Sinners im Final der ATP Finals klar mit 6:3, 6:3 die Oberhand behielt. Nun liegt im Melbourne-Halbfinal wieder eine Menge auf dem Spiel und es stellt sich die Frage: Kann Sinner Djokovic tatsächlich in seinem Wohnzimmer stürzen? Die Antwort gibt's am Freitag.