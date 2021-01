Legende: Verbringt seine Quarantäne in Adelaide Rafael Nadal. imago images

72 Spielerinnen und Spieler befinden sich derzeit in Australien in Quarantäne. Dort beginnt am 8. Februar mit den Australian Open das 1. Grand-Slam-Turnier der Saison. Während sich ein Grossteil der Profis in ihren Hotelzimmern aufhalten müssen, erhalten Topspieler wie Novak Djokovic oder Rafael Nadal Sonderbehandlungen.

Der Serbe wandte sich unlängst in einem offenen Brief an die Turnierleitung. Darin forderte er bessere Quarantäne-Bedingungen für seine Kollegen, wie zum Beispiel die Suche nach privaten Häusern mit eigenen Tennisplätzen. Dafür wird der Weltranglistenerste nun von Rafael Nadal kritisiert.

Fortsetzung folgt?

«Einige müssen mit all dem, was sie tun, an die Öffentlichkeit», so der Spanier gegenüber ESPN. Er würde die Kritk der anderen Spieler verstehen und respektieren. Aber: «Man schaut immer hoch, beklagt sich immer über eine unvorteilhafte Situation. Ich applaudiere all jenen, die eine positive Einstellung und Verständnis haben.» Bleibt abzuwarten wie Djokovic nun auf diese Aussagen reagieren wird.