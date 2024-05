Legende: Bestens gelaunt Viktorija Golubic schiesst beim Training noch einige Selfies. Freshfocus/Sven Thomann/Blick

Viktorija Golubic strahlt am Samstag, als sie in Paris in der Interview-Zone Platz nimmt. Sie kommt direkt vom Court Suzanne-Lenglen, wo sie vor vielen Fans am traditionsreichen Yannick-Noah-Tag teilnahm. «Ich bin voller Adrenalin, wenn ich noch nicht wach und bereit war, jetzt bin ich es definitiv.»

Es sei eine coole und etwas überraschende Möglichkeit, im grossen Stadion zu spielen. Sie wird schon am späten Sonntagnachmittag auf diesen zweitgrössten Platz im Stade Roland-Garros zurückkehren. Das Los meinte es nicht sehr gut mit der 30-jährigen Zürcherin, sie trifft in der 1. Runde auf die Tschechin Barbora Krejcikova, die Siegerin von 2021.

Meine Kindheitserinnerungen mit Tennis sind mit Roland Garros verknüpft.

Golubic (WTA 74) hat in dieser Saison nur drei Partien auf Sand gespielt, nachdem sie sich Ende Januar am Fuss verletzt hatte. Nun fühlt sie sich aber wieder komplett fit. «Ich bin immer besser in Form gekommen.» Zu den French Open hat sie eine etwas komplizierte Beziehung. «Dieses Turnier bedeutet mir sehr, sehr viel», erzählt die Schweizerin. «Meine Kindheitserinnerungen mit Tennis sind mit Roland Garros verknüpft.» Es sei immer sehr speziell, nach Paris zu kommen.

01:12 Video Golubic: «Das Turnier bedeutet mir sehr, sehr viel» Aus Sport-Clip vom 25.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Die Resultate passen allerdings nicht dazu. Einzig bei der Premiere im Hauptfeld vor acht Jahren erreichte sie die 2. Runde, seither gab es fünf Erstrunden-Niederlagen. Nun müsse sie von Beginn weg Vollgas geben. Krejcikova, aktuell die Nummer 26 der Welt, sei meist etwas in ihrer eigenen Welt und spiele die Bälle unabhängig von der Gegnerin. «Wenn sie gut drauf ist, tut sie das sehr, sehr präzise.»

Duell der angeschlagenen Oldies

Sogar auf dem grössten Platz bestreitet Stan Wawrinka gegen Andy Murray die erste Night Session des diesjährigen Turniers. «Mental, physisch und tennismässig fühle ich mich sehr gut», sagt der 39-jährige Waadtländer. «Aber ich muss anfangen, wieder Matches zu gewinnen.»

Es ist schön, wieder einmal gegen einen meiner Generation zu spielen.

Das war in diesem Jahr bisher kaum der Fall. Seinen Tiefpunkt erlebte Wawrinka in Rom. Er hatte bei einem Challenger-Turnier in Aix-en-Provence gegen Albert Ramos-Viñolas verloren, nach zuvor neun Siegen gegen den spanischen Routinier. «Nach zwei Tagen in Rom bin ich nach Hause gereist, da ich wirklich keine Lust hatte, auf dem Platz zu stehen.» Er gibt zu, dass die offizielle Begründung für das Forfait, eine Verletzung am Handgelenk, nur vorgeschoben war.

Rechtesituation French Open bei SRF Box aufklappen Box zuklappen SRF hätte die Partie zwischen Stan Wawrinka und Andy Murray am Sonntagabend gerne live gezeigt. Aus vertragsrechtlichen Gründen kann SRF die Spiele der Night Sessions aber leider nicht live übertragen. Hingegen werden wir hinterher eine Match-Zusammenfassung anbieten können. Hintergrund: Der Medienkonzern Eurosport/Discovery hält die Ausstrahlungsrechte für die French Open in ganz Europa. Die SRG setzte sich intensiv für die Gebührenzahlenden in allen Sprachregionen der Schweiz ein und einigte sich mit Eurosport/Discovery auf eine Sublizenz. Die Vereinbarung ermöglicht SRF ein massgeschneidertes Paket mit der Live-Übertragung aller Schweizer Spiele der Day Sessions (Frauen und Männer), ausgewählten Top-Partien ohne Schweizer Beteiligung sowie den Halbfinals und Finals im Einzel der Frauen und Männer. Die Rechtesituation der French Open ist nicht für alle SRG-Unternehmenseinheiten identisch geregelt, entsprechend besitzt RTS andere Rechte. Allfällige Endspiele mit Schweizer Beteiligung im Doppel, Mixed oder bei den Junior:innen kann SRF ebenfalls live übertragen. Am 1. French-Open-Turniertag am Sonntag wird ab ca. 17:00 Uhr die Auftaktpartie Viktorija Golubic vs. Barbora Krejcikova live im kommentierten Stream auf unserer Webseite bzw. in der Sport App zu sehen sein. Weitere Topspiele gibt es live in der Eurosport App (Pay).

Nun ist die Lust aber wieder da, umso mehr auf ein Duell gegen einen langjährigen Weggefährten. «Es ist schön, wieder einmal gegen einen meiner Generation zu spielen», meint Wawrinka mit einem Lächeln.

02:51 Video Wawrinka: «Ich fühle mich gut und freue mich auf das Turnier» Aus Sport-Clip vom 25.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 51 Sekunden.

Murray und er haben sich schon einige epische Duelle geliefert, nicht zuletzt im Halbfinal des French Open 2017. Der Romand gewann nach über fünf Stunden, danach waren aber beide Spieler derart am Anschlag, dass sie körperlich nie mehr auf ihr früheres Niveau kamen. «Ich erwarte ein gutes Spiel», sagt Wawrinka vor dem 23. Aufeinandertreffen (13:9 Siege des Schotten).