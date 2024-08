Noch nie hat Viktorija Golubic an den US Open die 1. Runde überstanden – ausgerechnet in ihrer Lieblingsstadt.

Sechsmal stand Viktorija Golubic bislang im Haupttableau der US Open. Sechsmal musste sie in der 1. Runde die Segel streichen, zweimal sogar gegen schlechter klassierte Gegnerinnen.

Um dies im verflixten 7. Anlauf zu ändern, benötigt die 31-Jährige am Montag einen Exploit. Golubic (WTA 74) trifft auf die fünf Jahre jüngere Spanierin Paula Badosa. Die einstige Weltnummer 2 liegt derzeit zwar «nur» noch auf Platz 27 der Weltrangliste, ist aber mit dem Schub eines Halbfinal-Einzuges beim WTA 1000 in Cincinnati nach Flushing Meadows angereist.

Schliessen 01:38 Video 2022: Golubic bleibt an Pegula hängen Aus Sport-Clip vom 30.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden. 01:50 Video 2021: Golubic scheitert nach hartem Kampf an Andreescu Aus Sport-Clip vom 01.09.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden. 01:50 Video 2020: Golubic scheidet gegen Lapko aus Aus Sport-Clip vom 01.09.2020. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden. 01:57 Video 2019: Golubic gegen Zhang chancenlos Aus Sport-Clip vom 27.08.2019. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden.

Angestrebte Rhythmus-Wechsel

«Sie ist definitiv eine starke Gegnerin und hat sich in Form gespielt», räumt Golubic ein. Für sie wichtig sei, sich auf ihre eigenen Stärken zu konzentrieren. «Vielleicht kann ich mir mit Rhythmus-Wechseln Möglichkeiten erschaffen und sie zum Nachdenken bringen.»

Über ihre Aussenseiterinnen-Rolle denke sie nicht näher nach: «Wir gehen auf den Platz und es steht 0:0. Prinzipiell kann jede jede schlagen», so die Zürcherin. Als ungesetzte Spielerin sei sie es sich gewohnt, schon von Anfang an auf eine starke Gegnerin zu treffen.

11 Jahre nach erster Grand-Slam-Luft

Ein erstmaliger Einzug in Runde 2 wäre Golubic zu gönnen, denn «New York ist meine Lieblingsstadt und hat einen besonderen Platz in meinem Herzen.» Einer der Gründe: Die US Open waren das erste Grand-Slam-Turnier, in dem sie in der Qualifikation spielen konnte (2013).

In den Anfangsjahren habe sie mit den windigen Verhältnissen und mit der Frauen-Version der US-Open-Bälle von Wilson Schwierigkeiten gehabt, so Golubic weiter. Inzwischen sei dies besser geworden. Bereit ist die Zürcherin: «Der Übergang von Sand auf Hartplatz ist mir gut gelungen und körperlich fühle ich mich gut.»

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Viktorija Golubics Erstrunden-Partie gegen Paula Badosa steigt am Montag, ca. 19:00 Uhr MESZ, im Grandstand-Stadion, dem drittgrössten Platz bei den US Open. Die Partie gibt's live bei SRF, je nach Verlauf von Stricker-Comesaña im Livestream oder auf SRF zwei.

Badosas Schwächen sind Golubics Chancen

Trotz ihrer düsteren Bilanz im Haupttableau und trotz ihrer klar verlorenen einzigen Direktbegegnung gegen Badosa (2021 in Montreal) kann sich die Schweizerin auch in der Statistik an einige Strohhalme klammern: