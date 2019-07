Verfolgen Sie den Wimbledon-Halbfinal zwischen Roger Federer und Rafael Nadal am Freitag ab ca. 16:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App. Das Duell folgt im Anschluss an den ersten Halbfinal zwischen Novak Djokovic und Roberto Bautista Agut (ab 14:00 Uhr live).