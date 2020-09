Die Amerikanerin wird nicht zu ihrer Zweitrundenpartie an den French Open gegen Tsvetana Pironkova antreten.

Vor Runde 2 an French Open

Legende: Zieht zurück Serena Williams. Keystone

Serena Williams wird auch an den French Open ihren angestrebten 24. Grand-Slam-Titel nicht gewinnen. Nach ihrem Auftaktsieg gegen Landsfrau Kristie Ahn erklärte die Amerikanerin vor ihrer Zweirundenpartie gegen die Bulgarin Tsvetana Pironkova wegen Problemen an der Achillessehne Forfait. Das vermeldeten die Turnier-Organisatoren am Mittwoch.

«Ich liebe es, in Paris auf Sand zu spielen, das ist ein solch grosser Spass für mich, und ich wollte mich hier wirklich reinhängen», sagte Williams auf einer kurzfristig angesetzten Medienkonferenz: «Es ist meine Achillessehne, sie konnte nicht richtig heilen nach den US Open.»

Sie habe Probleme zu laufen, sagte Williams weiter. Dies sei ein deutliches Zeichen, dass sie sich erholen müsse.