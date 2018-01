Wawrinka-Comeback geglückt

Stan Wawrinka steht in der 2. Runde der Australian Open. Der Romand setzte sich gegen Ricardas Berankis nach 2:48 Stunden in 4 Sätzen durch.

Zusammenfassung Wawrinka - Berankis Wawrinka - Berankis: Die Live-Highlights Zusammenfassung Wawrinka - Berankis 3:54 min, vom 16.1.2018

Am Ende heisst es in der Hisense Arena 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7:2) für die Schweizer Turniernummer 9.

Die fehlende Matchpraxis ist dem Schweizer vor allem im 3. Satz und beim Return anzumerken.

Der Zweitrunden-Gegner ist bekannt: es ist Tennys Sandgren aus den USA.

Der 1. Doppelfehler von Ricardas Berankis war der Anfang vom Ende: Nach über 2:45 Stunden unterlief dem Litauer erstmals in diesem Match ein solcher Fauxpas – es war das 0:1 im Tiebreak des 4. Satzes. Stan Wawrinka legte danach zwei Aufschlagwinner nach und es hiess 3:0 für den Schweizer. Wenig später war der vor allem im letzten Durchgang sehr unterhaltsame Match beendet.

Wawrinka (ATP 8) gewann damit gegen die Nummer 136 der Welt eine Partie in 4 Sätzen, in der er total 4 Punkte weniger gewonnen hatte. Doch der Melbourne-Champion von 2014 scheint etwas in seiner halbjährigen Abwesenheit von der Tour nicht verlernt zu haben: wie man die wichtigen Punkte gewinnt.

Wawrinka im Platzinterview: «Ich bin sehr glücklich» (engl.)

Spektakel in der Hisense Arena

Dennoch war Wawrinka die fehlende Matchpraxis anzumerken. Er gab gleich sein 1. Servicegame ab, bewegte sich in der Defensive oft nicht so agil wie gewohnt und hatte phasenweise beim Return Mühe. Besonders offensichtlich war dies im 3. Satz, in dem Berankis klar tonangebend war.

Auch im 4. Umgang lag Wawrinka rasch 0:3 hinten, doch dann fand er – ganz der Champion eben – einen zusätzlichen Gang. Ihm gelang das Rebreak und die Zuschauer in der Hisense Arena kamen nun in den Genuss eines packenden Schlagabtausches. Grossen Anteil am Spektakel hatte auch Berankis, der mit seiner offensiven Spielweise ein ebenbürtiger Gegner war.

Nun Tennis gegen Tennys

Das Comeback von Wawrinka ist geglückt, auch wenn noch viel Raum zur Steigerung vorhanden ist. Doch dieser Sieg gegen einen unbequemen Gegner gibt dem 32-Jährigen Selbstvertrauen und die Gewissheit, bereits wieder auf einem guten Spielniveau zu sein. Der nächste Gegner ist erneut ein Unbekannter: Es ist der Amerikaner Tennys Sandgren (ATP 97).

