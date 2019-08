Roger Federer kämpft am Freitag ab 18 Uhr Schweizer Zeit gegen Dan Evans um das Ticket für die zweite Woche in New York.

Legende: Muss zur New Yorker Mittagszeit ran Roger Federer. Keystone

Nach der Night Session gegen den Inder Sumit Nagal in der Startrunde steht Roger Federer am Freitag an den US Open zum zweiten Mal in Serie am Tag im Einsatz. Der Baselbieter bestreitet seine Drittrundenpartie gegen den Briten Dan Evans (ATP 58) um 18 Uhr Schweizer Zeit im Arthur-Ashe-Stadion.

Wawrinka ebenfalls in der Day Session

Neben Federer steht am Freitag mit Stan Wawrinka noch ein zweiter Schweizer im Einsatz. Der Romand misst sich ab ca. 21 Uhr Schweizer Zeit auf Louis Armstrong mit dem italienischen Routinier Paolo Lorenzi (ATP 135). Zuvor finden im zweitgrössten Stadion noch zwei Frauen-Matches statt.

Live-Hinweis Verfolgen Sie die Drittrundenspiele von Roger Federer und Stan Wawrinka am Freitag live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Los geht's um 18 Uhr.

Für Wawrinka wird es das zweite Spiel in ebenso vielen Tagen sein. Der 34-Jährige qualifizierte sich erst am Donnerstagabend Schweizer Zeit mit einem Sieg über Jérémy Chardy für die 3. Runde. Diese Partie hatte aufgrund von anhaltendem Regen vom Mittwoch auf den Donnerstag verschoben werden müssen.

Mit Belinda Bencic ist die Schweiz auch im Frauen-Tableau noch vertreten. Die 22-Jährige bestreitet ihre Drittrunden-Begegnung gegen Anett Kontaveit aber erst am Samstag.

