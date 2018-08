Die letztjährigen US Open haben Stan Wawrinka und Milos Raonic beide verpasst. Der Schweizer hatte seine Saison wegen Kniebeschwerden vorzeitig beendet, beim Kanadier verhinderte eine Handgelenksverletzung die Teilnahme. Ende Oktober beendete auch Raonic seine Saison vorzeitig – wegen einer Oberschenkelblessur.

Der lange Weg zurück

Nach dem Seuchenjahr 2017 versuchen seither beide, zurück zu alter Stärke zu finden. Während Raonic in Wimbledon bis in den Viertelfinal vorstiess, hatte für Wawrinka an den bisherigen 3 Major-Turnieren in dieser Saison immer spätestens die 2. Runde Endstation bedeutet.

Legende: Der Schweizer hat eine gute Bilanz Raonic und Wawrinka in Melbourne 2016. Getty Images

Nun stehen sich die beiden in New York in der 3. Runde gegenüber. Das einzige Major-Duell zwischen den ehemaligen Top-5-Spielern ging 2016 in Melbourne an Raonic. Der fast zwei Meter grosse Kanadier gewann in 5 Sätzen, nachdem Wawrinka zuvor einen 0:2-Satzrückstand hatte wettmachen können.

Sende-Hinweis Verfolgen Sie die Partie zwischen Stan Wawrinka und Milos Raonic in der Nacht auf Samstag ab 01:00 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Erste Nightsession für beide

Die übrigen 4 Duelle konnte jeweils Wawrinka für sich entscheiden, wobei immer mindestens ein Satz im Tiebreak entschieden wurde. Es ist davon auszugehen, dass auch die Partie am Freitag eine enge Angelegenheit wird – und wohl kaum nach 3 Sätzen entschieden ist.

Kann Wawrinka bei seinem ersten Auftritt in der Nightsession an seine bisherige Leistung – insbesondere die gegen Dimitrov – anknüpfen, kann er jeden fordern. Und nicht nur der Schweizer muss sich an etwas andere Bedingungen gewöhnen, auch Raonic hat bisher noch nicht am Abend gespielt. Kommt hinzu, dass für Freitag kühlere Temperaturen angekündigt sind.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 29.8.2018, 17:10 Uhr