«Beide spielen sehr attraktives Tennis, das dürfte ein Knaller werden!», freut sich Heinz Günthardt auf den Showdown am Sonntag zwischen Stan Wawrinka (ATP 28) und Stefanos Tsitsipas (ATP 6). Auch wenn die Weltrangliste derzeit etwas anderes sagt: Einen klaren Favoriten sieht Günthardt in diesem Duell nicht.

«Der Ausgang ist komplett offen», so der Tennisexperte. Zumal sich bei Tsitsipas in den letzten Runden doch einige Schwächen bemerkbar gemacht hätten. «Er kann nicht mehr so unbeschwert aufspielen wie auch schon. Er sieht sich selbst als Favoriten, ist in den Top 10 der Welt – das hat man im Match gegen Filip Krajinovic gespürt.»

Wawrinkas überzeugender Aufschlag

Beeindruckt zeigt sich Günthardt von der Ausstrahlung Wawrinkas. Diese sei so gut wie lange nicht mehr. Und auch der Aufschlag sei derzeit äusserst stark. «Wenn Wawrinka so serviert wie gegen Dimitrov, könnte der Aufschlag den Unterschied ausmachen», ist Günthardt überzeugt.

Live-Hinweis Das Duell zwischen Stan Wawrinka und Stefanos Tsitsipas ist am Sonntag als 3. Partie des Tages auf dem Court Suzanne Lenglen angesetzt. Der Match dürfte frühestens um 14:00 Uhr beginnen. Auf SRF info und in der SRF Sport App sind Sie live dabei.

Wawrinka selber erwartet eine schwierige Aufgabe. «Er hat enorme Fortschritte gemacht. In diesem Jahr hat er Federer in Australien geschlagen und gegen Nadal auf Sand gewonnen», sagte der Lausanner nach seinem Sieg in der 3. Runde gegen Dimitrov. «Das wird eine grosse Herausforderung für mich.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 01.06.2019, 12:30 Uhr