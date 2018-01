Wawrinka und Federer am Dienstag

Heute, 10:19 Uhr

Stan Wawrinka und Roger Federer greifen am Dienstag in die Australian Open ein. Der Romand spielt in der Nacht (Schweizer Zeit), Federer am Vormittag.

Bild in Lightbox öffnen. Roger Federer startet am Dienstag in der Night Session (ca. 09:00 Uhr MEZ) seine Mission Titelverteidigung. Der 36-jährige Baselbieter trifft in der Rod Laver Arena erstmals auf den Slowenen Aljaz Bedene (ATP 51). Rund 5 Stunden früher ist Stan Wawrinka an der Reihe. Der Waadtländer bestreitet seine Erstrundenpartie gegen den Litauer Ricardas Berankis (ATP 138) auf dem zweitgrössten Court im Melbourne Park. Auch diese Begegnung ist eine Premiere auf der Tour. Da auf dem Court zuvor noch gespielt wird, ist die genaue Startzeit noch nicht bekannt. Wawrinka dürfte aber um ca. 04:00 Uhr MEZ an der Reihe sein. Beide Spiele können Sie live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

sda/boe