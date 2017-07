Wawrinka und Laaksonen machen den Auftakt

Heute, 18:40 Uhr

Stan Wawrinka und Debütant Henri Laaksonen müssen in Wimbledon bereits am Eröffnungstag ran. Derweil geniessen Roger Federer sowie das Schweizer Frauen-Duo noch Schonfrist und stehen am Dienstag erstmals im Einsatz.

Bild in Lightbox öffnen. Die «All England Championships» stehen in den Startlöchern. Das sind für Sie die Fixpunkte beim Auftakt am Montag: Andy Murray vs. Alexander Bublik – 14 Uhr

Traditionsgemäss kommt dem Titelverteidiger die Ehre zuteil, das Turnier auf dem Centre Court zu eröffnen. Der Schotte misst sich nach Tagen der Ungewissheit aufgrund von Hüftproblemen mit Bublik aus Kasachstan. Auf dem Papier also der ideale Einstieg für Murray. Denn sein Gegner, die Weltnummer 134, rutschte als Lucky Loser ins Haupttableau nach und kommt so zu einem unverhofften Auftritt im gleissenden Rampenlicht. Der 20-Jährige fordert Murray zum ersten Mal.

Nach Murrays Auftritt und einem Frauenmatch ist auf dem Centre Court die Reihe an Wawrinka. Der Waadtländer lanciert seine 13. Wimbledon-Teilnahme gegen den formstarken Medwedew (ATP 52). Der Russe konnte in den letzten Wochen 9 Siege auf Rasen einheimsen.

Den Schweizer Davis-Cup-Spieler erwartet bei seiner Feuertaufe an einem Grand-Slam-Turnier eine tückische Aufgabe. Zwar ist Gegner Rosol aktuell nur die Nummer 213 des Rankings und liegt damit satte 112 Plätze hinter Laaksonen. Auch musste der 31-jährige Routinier durch die Mühlen der Qualifikation. Allerdings gehörte Rosol zu seinen besten Zeiten den Top 30 der Welt an. Die Partie findet auf dem Court 7 statt, der ohne TV-Abdeckung auskommen muss. TV-Hinweis Auf SRF zwei und in unserer Sport App mit verschiedenen Livestreams sind Sie am Montag ab 14 Uhr live am Ball. Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 02.07.2017 18:15 Uhr Stan Wawrinka über sein erstes Wimbledon-Spiel 0:47 min, vom 1.7.2017

