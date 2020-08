Der Australier wird wie seine Landsfrau Ashleigh Barty nicht am Grand-Slam-Turnier in New York antreten.

Kyrgios verzichtet auf die US Open

Nick Kyrgios gab seinen Verzicht auf die am 31. August beginnenden US Open auf Twitter bekannt. «Ich verzichte für die Menschen, für meine Aussies, für die Hunderttausenden Amerikaner, die ihr Leben verloren haben, für euch alle.» Am Donnerstag hatte bereits die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty abgesagt.

Scharfer Kritiker

Kyrgios hatte sich während der Corona-Pandemie immer wieder mit anderen Spielern angelegt. Der 25-Jährige gehörte zu den schärfsten Kritikern der Adria-Tour des Weltranglistenersten Novak Djokovic, die nach mehreren Corona-Fällen abgebrochen werden musste.

Im Juli bezeichnete Kyrgios die Spielervereinigung ATP als «egoistisch», weil sie trotz der prekären Lage in den USA an den Plänen zur Austragung der US Open festhält.

Zweifel bei Zverev

Kritik an der Durchführung äusserte auch Alexander Zverev. Der Deutsche schliesst einen Verzicht zwar vorerst aus, hat aber Bedenken: «Es ist ein bisschen verrückt, jetzt die US Open zu spielen. Mir wäre es lieber, wenn sie nicht stattfinden würden und wir in Europa anfangen.»