Es gibt wenige Spieler auf der Tour, die so oft in den Genuss einer Nightsession kommen wie Roger Federer. Man wolle diejenigen Spieler belohnen, die dem Publikum etwas bieten, hatte US-Open-Turnierdirektor David Brewer vor ein paar Jahren gesagt.

Und weil der Schweizer seit Jahren die Massen anzieht, spielte er – nicht nur an den US Open – grösstenteils am Abend. An den diesjährigen Australian Open war deshalb Kritik laut geworden, weil es an Hitzetagen am Abend kühler sei und Federer so oft einen Vorteil habe.

Hitze im Kopf besiegen

Am Donnerstag wird der 20-fache Grand-Slam-Sieger für einmal in der Nachmittagshitze antreten müssen (ca. 13:30 Uhr Ortszeit). Allerdings betrugen die Temperaturen in New York zuletzt auch am Abend noch über 30 Grad. Zu schaffen macht den Spielern insbesondere die hohe Luftfeuchtigkeit.

Stark geschwitzt hat Federer deshalb bereits bei seinem ersten Auftritt, auch wenn dieser in der Nightsession stattgefunden hat. «Der Pulsschlag ist erhöht, man hat permanent das Gefühl, dass man am Anschlag ist. Die Luft wird dir abgeschnitten», so der 37-Jährige. Wichtig sei deshalb, dass man nicht in Panik verfalle.

Federer vor Paire gewarnt

Sein nächster Gegner, Benoît Paire, wird dem Schweizer wohl spielerisch einiges mehr abverlangen als der Japaner Yoshihito Nishioka in der 1. Runde. Der Franzose (ATP 56) gilt als guter Aufschläger und verfügt über eine starke Rückhand.

Von bisher 6 Duellen gegen den 29-Jährigen hat Federer keines verloren und erst einmal einen Satz abgegeben. Beim Rasenturnier in Halle hatte Paire dem Schweizer jüngst alles abverlangt. Im Tiebreak des 3. Satzes zog Federer aber den Kopf noch aus der Schlinge (9:7).

Behält der Franzose einen kühlen Kopf?

Man darf gespannt sein, wie sich «Heisssporn» Paire dieses Mal gegen Federer präsentiert. Der Franzose sorgt immer wieder mit Ausrastern für Schlagzeilen. Zuletzt zertrümmerte er in Washington insgesamt 3 Rackets und musste eine Busse von 16'500 Euro bezahlen.

