Wie im Vorjahr: Masarova erreicht den Halbfinal

Die topgesetzte Schweizerin Rebeka Masarova hat bei den Australian Open im Juniorinnen-Turnier die Halbfinals erreicht. Auch im Viertelfinal musste sie keinen Satz abgeben.

Das Setting stimmte: Am Australia Day durfte Rebeka Masarova ihren Viertelfinal in der Margaret Court Arena bestreiten. Auch das mit 7500 Sitzplätzen drittgrösste Stadion auf der Anlage besitzt ein verschliessbares Dach.

Die 17-Jährige, in Melbourne an Nummer 1 gesetzt, fühlte sich sichtlich wohl in der grossen Arena und setzte ihren Siegeszug auch gegen die Japanerin Mai Hontama fort.

Der Regen störte nicht

Gegen die Turniernummer 10 gewann die Schweizerin locker mit 6:3, 6:1 und bleibt damit auch nach 4 Partien ohne Satzverlust. Masarova liess sich auch nicht durch eine rund 15-minütige Regenunterbrechung beim Stand von 6:3, 3:1, 15:0 aus dem Konzept bringen.

Eine hohe Hürde wartet

Die letztjährige Gstaad-Halbfinalistin trifft nun auf die 16-jährige Kanadierin Bianca Andreescu, die in 4 Partien erst 20 Games abgegeben hat. Sollte Masarova ihren 2. Grand-Slam-Titel nach den French Open 2016 holen, wäre sie die 1. Schweizerin, die das Nachuwchs-Turnier in «Down Under» gewinnen kann.