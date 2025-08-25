Daniil Medwedew ist an den US Open in der 1. Runde ausgeschieden. Sein Match gegen Benjamin Bonzi lieferte Spektakel und wilde Szenen.

Daniil Medwedew ist bei den US Open nach einem hitzigen Zwischenfall bereits in der 1. Runde ausgeschieden. Der Russe unterlag Benjamin Bonzi (FRA) mit 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 und kassierte erneut eine herbe Grand-Slam-Enttäuschung.

Der 29-Jährige war schon in Melbourne (2. Runde), Paris (1. Runde) und Wimbledon (1. Runde) früh gescheitert. In New York legte er einen besonders spektakulären Abgang hin. Denn beim 1. Matchball von Bonzi im 3. Satz wurde es kurios: Nach einem Aufschlag ins Netz lief ein Fotograf auf den Platz, Schiedsrichter Greg Allensworth sprach Bonzi daraufhin erneut einen 1. Aufschlag zu. Medwedew verlor die Fassung, stachelte das buhende Publikum an und diskutierte lautstark mit Allensworth.

Bonzi verlor bei Wiederaufnahme des Matches die Nerven, kassierte das Break und später den Satz – die Fans bejubelten Medwedew. Der Wille von Bonzi war zunächst gebrochen, der Franzose kämpfte sich aber zurück – und nutzte seinen 2. Matchball im 5. Satz zum Sieg. Medwedew zerschmetterte daraufhin seinen Schläger.