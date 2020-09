Das hat es noch nie gegeben: An den US Open in New York stehen gleich 3 Frauen, die bereits Mutter sind, im Viertelfinal.

Am 1. September 2017 kam ihre Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr. auf die Welt. «Sie ist jetzt 3 Jahre alt. Ich muss langsam daran denken, meine Karriere beiseitezulegen. Wir müssen ihr ein Racket geben», sagte die 38-Jährige mit einem Lachen in Flushing Meadows. Tsvetana Pironkova (BUL): Die 32-Jährige spielt an den US Open ihr erstes Turnier seit 3 Jahren und trifft im Viertelfinal auf Williams. Vor 2 Jahren wurde sie Mutter von Sohn Alexander. «Alles am Mutter-Sein hilft mir. Der Fokus verschiebt sich hin zum Kind. Und das ist gut so.»

Die 32-Jährige spielt an den US Open ihr erstes Turnier seit 3 Jahren und trifft im Viertelfinal auf Williams. Vor 2 Jahren wurde sie Mutter von Sohn Alexander. «Alles am Mutter-Sein hilft mir. Der Fokus verschiebt sich hin zum Kind. Und das ist gut so.» Victoria Asarenka (BLR): Die ehemalige Weltnummer 1 hat schon 2 Grand-Slam-Titel gewonnen. Aber sie steht zum ersten Mal als Mutter in einem Major-Viertelfinal. Mittlerweile ist ihr Sohn Leo 4 Jahre alt. «Ich identifiziere mich auf dem Platz als Tennisspielerin und nicht als Mutter. Ich habe es als Spielerin bis hierher geschafft.»