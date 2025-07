Belinda Bencic spielt am Montag gegen Jekaterina Alexandrowa um ihren erstmaligen Vorstoss in den Wimbledon-Viertelfinal. Die Partie ist live ab 14 Uhr bei SRF zu sehen.

Legende: Musste anerkennend gratulieren Belinda Bencic (r.) nach der klaren Niederlage gegen Jekaterina Alexandrowa in Bad Homburg. Keystone/Arne Dedert

Inklusive zweier langer Regenpausen dauerte Belinda Bencics (WTA 35) Match in der 3. Runde von Wimbledon über 5 Stunden. Im Match-Tiebreak behielt sie gegen Elisabetta Cocciaretto (ITA/WTA 116) die Oberhand. Das tat sie unter den Augen von Partner Martin Hromkovic und Tochter Bella, die Bencics Partie von der Medientribüne aus verfolgten.

Ihr helfe es sehr, wenn die Familie zuschaue. Es gebe ihr Kraft, meinte sie im Interview nach dem Spiel. Eine, die Bencics Partie in der 3. Runde nicht gesehen hat, ist Jekaterina Alexandrowa (WTA 17), Bencics Gegnerin am Montag im Achtelfinal. Die Russin hat noch kein Spiel der Schweizerin an den diesjährigen Championships gesehen. Augenzwinkernd fügt sie aber an, dass Bencic gut gespielt haben müsse, sie habe ja dreimal gewonnen.

Spiel auf zweitgrösstem Platz Box aufklappen Box zuklappen Die Partie zwischen Belinda Bencic und Jekaterina Alexandrowa können Sie am Montag ab 14:00 Uhr live auf SRF zwei mitverfolgen. Das Spiel wurde als erstes des Tages auf Court No. 1 angesetzt.

Schnelles Wiedersehen

Vielleicht kennt Alexandrowa Bencic aber auch einfach schon gut genug und muss ihr deshalb nicht mehr zusehen. Denn die beiden standen sich bereits 8 Mal auf der Tour gegenüber, je 4 Siege stehen zu Buche. Das letzte Aufeinandertreffen fand vor exakt zwei Wochen, ebenfalls auf Rasen, in Bad Homburg statt. Alexandrowa fegte die Olympiasiegerin von 2021 mit 6:1, 6:2 vom Platz.

Die Russin zeigt sich aber trotz des sehr klaren Resultats demütig: «Es ist immer superschwierig gegen Bencic. Auch das letzte Duell war es, wenngleich das Resultat etwas anderes aussagt.» Bencic ist diesbezüglich direkter, aus ihrer Sicht war es eine klare Niederlage.

Premieren beim 9. Mal

Was macht denn Bencic zu so einer schwierigen Gegnerin? Sie spiele sehr aggressives Tennis. Entscheidend sei, wie man sich darauf einstellen könne, meint Alexandrowa. Ähnliche Stärken sieht auch Bencic bei ihrer Widersacherin: «Sie hat sehr kraftvolle, saubere Schläge und serviert gut. Je nach Tag kann sie super spielen.»

In ihrem 9. Direktduell wird es auf die Tagesform und die Details ankommen, die beiden kennen sich als Spielerinnen schon zu gut für grössere spielerische Überraschungen. Neu ist aber beim 9. Aufeinandertreffen der Rahmen: Erstmals steigt dieses Duell auf Grand-Slam-Stufe.

Zu einer weiteren Premiere wird es auch für die Siegerin der Partie kommen. Sowohl für Alexandrowa als auch für Bencic wäre es der erstmalige Vorstoss in Wimbledon in den Viertelfinal.

Wimbledon