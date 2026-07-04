Am Sonntag kommt es zum Wimbledon-Achtelfinal zwischen Belinda Bencic und Coco Gauff.

Belinda Bencic (WTA 11) und Coco Gauff (WTA 7) sind sich in den letzten Monaten einige Male gegenübergestanden. Seit Beginn der Saison 2025 gab es das Duell zwischen der Schweizerin und der US-Amerikanerin gleich 5 Mal. Gauff setzte sich 4 Mal durch – die letzten 3 Begegnungen gingen allesamt an die 22-Jährige. Insgesamt steht es im Head-to-Head 5:2 für die ehemalige Weltnummer 2.

Die 8. Begegnung zwischen Bencic und Gauff ist gleichwohl eine Premiere: Erstmals stehen sich die beiden Spielerinnen auf Rasen gegenüber. Auf jenem Belag also, welchen Bencic als ihre Lieblingsunterlage bezeichnet.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Achtelfinal-Partie zwischen Belinda Bencic und Coco Gauff ist am Sonntag als 3. Begegnung auf dem Court Nr. 1 angesetzt. Zuvor finden jeweils ein Frauen- und Männer-Einzel statt. Bencic-Gauff dürfte nicht vor 19 Uhr Schweizer Zeit beginnen. Auf SRF zwei und in der Sport App werden Sie live dabei sein.

Gauff ist voll des Lobes

«Rasen ist sicher die beste Unterlage, um gegen sie zu spielen», meinte Bencic nach ihrem gewonnenen Drittrundenspiel. Und Gauff sagte: «Ich erwarte einen schwierigen Match. Denn sie ist eine grossartige Spielerin – vor allem auf Rasen.»

Die zweifache Grand-Slam-Gewinnerin zeigte sich beeindruckt von Bencics bisherigen Partien in Wimbledon. Sie müsse einen Weg finden, um das Level von Bencic zu erreichen, so Gauff.

Sie ist athletisch unglaublich. Man muss den Punkt gegen sie immer mehrmals gewinnen.

Bencic hat sich an der Church Road in Form gespielt. Die letztjährige Halbfinalistin war ohne Rasen-Einsatz nach Wimbledon gereist. Nach zwei klaren Siegen zum Auftakt musste die Ostschweizerin in der 3. Runde beim 6:4, 4:6, 7:6 (10:6) gegen die Russin Anna Kalinskaja (WTA 20) knapp 3 Stunden kämpfen, ehe ihr 5. Achtelfinal-Einzug beim Rasen-Klassiker feststand.

Gegen Gauff stellt sich Bencic erneut auf einen grossen Kampf ein. «Sie ist athletisch unglaublich. Man muss den Punkt gegen sie immer mehrmals gewinnen. Sie hat eine unfassbare Reichweite», so die 29-Jährige.

Bencic und die Rasen-Erfahrungen

Beide Spielerinnen gewinnen auf Rasen rund 69 Prozent ihrer Matches. Bencic hat ihrer Gegnerin jedoch etwas voraus: Sie gewann bereits ein Turnier auf dieser Unterlage (2015 in Eastbourne). Auch weiss sie aus dem Vorjahr, wie sich ein Sieg in einem Wimbledon-Achtelfinal anfühlt.

Ein Gefühl, welches Gauff nicht kennt. «Ich sehne mich danach, hier mein bestes Resultat zu erzielen», so Gauff. Bencic wird etwas dagegen haben.

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