Bencic von Psychospielchen unbeeindruckt in Runde 3

Belinda Bencic (WTA 35) schlägt Elsa Jacquemot (WTA 113) in der 2. Runde von Wimbledon mit 4:6, 6:1, 6:2.

Die Ostschweizerin dreht nach verlorenem Startsatz auf und lässt sich auch von einer längeren Pause nicht beeindrucken.

In der 3. Runde trifft Bencic auf die Italienerin Elisabetta Cocciaretto (WTA 116).

Nachdem Belinda Bencic gegen Elsa Jacquemot den 2. Satz mit 6:1 für sich entschieden hatte, verschwand ihre französische Kontrahentin vom Platz. Erst geschlagene 13 Minuten später kehrte sie nach einer Toilettenpause auf den Court Nr. 17 zurück, ein medizinisches Problem war ihr nicht anzumerken.

Prompt spielte Jacquemot der lange Unterbruch in die Karten. Die 22-jährige Qualifikantin ging im Entscheidungssatz mit 2:0 in Führung und holte das Momentum auf ihre Seite. Doch Bencic reagierte postwendend und liess sich danach nicht mehr vom Weg abbringen. Die Olympiasiegerin von Tokio realisierte das Re-Break und gab im gesamten Satz kein Game mehr ab. Nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit verwandelte die Schweizerin den ersten Matchball.

Nach Fehlstart aufgedreht

Nach starkem Beginn mit mehreren Breakbällen war Bencic die Partie im 1. Satz aus den Händen geglitten. Beim Stand von 2:2 musste die Schweizerin ihren Aufschlag ein erstes Mal herschenken, bekundete bei einem Netzroller aber auch Pech. Die Reaktion von Bencic folgte mit dem Re-Break zwar auf dem Fuss, beim erneuten Service-Durchbruch von Jacquemot zum 4:5 blieb die Reaktion aber aus. Nach 45 Minuten entschied die Französin den ersten Satz mit 6:4 für sich.

Im zweiten Durchgang hatte Bencic ein Rezept gegen die starken Aufschläge ihrer Kontrahentin (6 Asse im ersten Satz) gefunden. Die 28-Jährige ging bei den Returns fortan mehr Risiko ein und konnte Jacquemot so jeweils früh unter Druck setzten. Bencic erspielte sich Breakbälle en Masse und nahm der Französin im 2. Durchgang gleich zwei Mal den Aufschlag ab. Die Ostschweizerin blieb bei eigenem Service unangetastet, reduzierte ihre Fehlerquote und entschied den Satz klar mit 6:1 für sich.

Trotz Fehlstart in den Entscheidungssatz war der Einzug in die 3. Runde rund 50 Minuten später perfekt.

So geht's weiter

Auf dem Papier wartet auf Bencic in der dritten Runde erneut eine lösbare Aufgabe. Ihre Gegnerin heisst Elisabetta Cocciaretto (WTA 113), die sich in zwei Sätzen gegen Katie Volynets (WTA 98) durchsetzte. Auf der Tour hat Bencic bisher ein Duell mit der 24-jährigen Italienerin bestritten. Vor drei Jahren gewann Bencic die Partie in zwei Sätzen.

Wimbledon