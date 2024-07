Coco Gauff (USA/WTA 2) scheitert im Achtelfinal von Wimbledon überraschend an Landsfrau Emma Navarro (WTA 17).

Lulu Sun (NZL/WTA 123) steht nach einem Dreisatzsieg gegen Emma Raducanu (GBR/WTA 135) als erste Neuseeländerin im Viertelfinal.

Auch Jasmine Paolini (ITA/WTA 7) und Donna Vekic (CRO/WTA 37) stehen an der Church Road in der Runde der letzten 8.

Nach der Weltranglistenersten Iga Swiatek hat es in Wimbledon auch die Weltnummer 2 früh erwischt. Coco Gauff, die zuvor einen bestechenden Eindruck hinterlassen hatte, blieb im Achtelfinal überraschend an ihrer Landsfrau Emma Navarro hängen.

Navarro brauchte für ihren überraschenden 6:4, 6:3-Erfolg nur 1:16 Stunden. Die Weltnummer 17 geriet im ersten Satz mit einem Break ins Hintertreffen, konnte aber sofort reagieren. Danach übernahm sie eindeutig das Spieldiktat. Während die 20-jährige Gauff damit auch bei ihrer 5. Teilnahme in Wimbledon nicht über den Achtelfinal hinauskam, feiert Navarro den bisher grössten Erfolg ihrer Karriere. Zum ersten Mal steht sie im Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers.

Dort bekommt es die US-Amerikanerin mit Jasmine Paolini zu tun. Die French-Open-Finalistin aus Italien profitierte in einem dramatischen Duell mit Madison Keys (USA/WTA 13) beim Stand von 5:5 im dritten Satz von der verletzungsbedingten Aufgabe der US-Amerikanerin. Zuvor hatte Keys im Entscheidungssatz beim Stand von 5:2 und 5:4 zweimal zum Matchgewinn aufgeschlagen.

Sun nicht zu stoppen

Zuvor hatte auf dem Centre Court die in Genf aufgewachsene Lulu Sun hat ihrem persönlichen Wimbledon-Märchen ein weiteres Kapitel hinzugefügt. In einem umkämpften Viertelfinal setzte sich die 23-jährige Qualifikantin gegen Emma Raducanu mit 6:2, 5:7, 6:2 durch. Nach 2:45 Stunden konnte Sun ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten.

Es sei nur schon «eine unglaubliche Erfahrung», auf dem Centre Court antreten zu können, sagte sie im Platzinterview unter Tränen. Für Sun, die bis im März dieses Jahres noch für die Schweiz angetreten war, war es inklusive Qualifikation der 7. Sieg in Folge in Wimbledon. Zuvor hatte sie im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers noch kein Spiel gewinnen können. In der Weltrangliste wird sie mindestens in die Region um Platz 50 vorstossen.

Im Viertelfinal trifft Sun auf Donna Vekic. Die kroatische Weltnummer 37 verlor setzte sich gegen Paula Padosa (ESP/WTA 93) mit 6:2, 1:6, 6:4 durch. Für Vekic ist es der dritte Viertelfinaleinzug auf Major-Stufe, der erste in Wimbledon. Bisher bedeutete die Runde der letzten 8 jeweils Endstation.