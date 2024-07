Legende: War nur zu Beginn gefordert Jelena Rybakina. Keystone/AP/Kirsty Wigglesworth

Jelena Rybakina (KAZ/WTA 4) steht im Viertelfinal von Wimbledon. Ihre Gegnerin Anna Kalinskaja (RUS/WTA 18) muss beim Stand von 3:6, 0:3 aus ihrer Sicht verletzungsbedingt aufgeben.

Rybakina trifft nun auf Jelina Switolina (UKR/WTA 21), die ihren Achtelfinal locker gewinnt.

Jelena Ostapenko (LAT/WTA 14) beendet das Wimbledon-Abenteuer von Swiatek-Bezwingerin Julia Putinzewa (KAZ/WTA 35).

Jelena Rybakina hat sich den Einzug in den Viertelfinal von Wimbledon gesichert. Die Siegerin von 2022 musste dabei keinen ganzen Match bestreiten. Anna Kalinskaja gab im zweiten Satz wegen einer Armverletzung beim Stand von 0:3 auf. Die Russin hatte zunächst das Zepter in die Hand genommen und mit Break 2:0 und 3:1 geführt. Danach liess Rybakina aber die Muskeln spielen und überliess ihrer Gegnerin kein einziges Game mehr.

Switolina trauert um Opfer im Ukraine-Krieg

Die Kasachin hat damit an der Church Road zum dritten Mal in Folge die Runde der letzten 8 erreicht. Im Viertelfinal trifft sie auf Jelina Switolina (UKR/WTA 21), die gegen Xinyu Wang (CHN/WTA 42) überhaupt keine Mühe bekundete und in 56 Minuten 6:2, 6:1 gewann.

Im Interview nach der Partie kämpfte Switolina mit den Tränen. «Heute ist ein sehr schwieriger Tag für das ukrainische Volk», sagte die 29-Jährige im Platzinterview.

Legende: In Gedanken bei den Landsleuten in der Heimat Jelina Switolina.

Sie bezog sich damit auf den russischen Raketenangriff, der am Montag in ihrem Heimatland mehr als zwei Dutzend Tote forderte. Unter anderem wurde ein Kinderspital in Kiew getroffen. «Es war nicht einfach, sich auf den Match zu fokussieren», so Switolina, die zum Gedenken an die Opfer eine schwarze Schleife am Oberteil trug.

Ostapenko macht kurzen Prozess mit Putinzewa

Australian-Open-Finalistin Jelena Ostapenko hat sich die Chance gewahrt, auch in Wimbledon in die finale Phase des Turniers vorzustossen. Die Lettin setzte sich gegen Julia Putinzewa locker 6:2, 6:3 durch. Die Kasachin konnte nicht an ihre Leistung gegen Iga Swiatek anknüpfen, die sie in der dritten Runde überraschend besiegt hatte. Gleich fünf Mal musste sie sich den Aufschlag abnehmen lassen.

Ostapenko agierte gewohnt aggressiv und beendete die Serie von 8 siegreichen Partien ihrer Gegnerin auf Rasen – Putinzewa hatte überraschend das Vorbereitungsturnier in Birmingham gewonnen.

